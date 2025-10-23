À Lyon, Orange dévoile la fibre du futur avec le 50G-PON

40 Gigabits par seconde (50G- PON) est le standard de demain des systèmes de transmission des réseaux d’accès fibre. Cette technologie multipliera par cinq le débit par rapport au standard actuel.

À Lyon, Orange a testé sa fibre 50G-PON lors d’un match en ligne entre Mister Crimson et Kayane, démontrant une connexion cinq fois plus rapide.



Lyon a servi de vitrine technologique à Orange jeudi 23 octobre. L’opérateur y a présenté, pour la première fois en France, la fibre du futur : le 50G-PON. Une démonstration en conditions réelles a été organisée, faisant suite à des expérimentations menées en laboratoire

Les équipes techniques d’Orange ont mis en avant les capacités de cette nouvelle génération de fibre optique à travers un test grandeur nature : un match en ligne entre deux figures françaises de l’e-sport, Mister Crimson depuis Lyon et Kayane depuis Marseille. Les joueurs se sont affrontés sur le jeu de combat 2XKO développé par Riot Games, démontrant ainsi la rapidité et la stabilité de la connexion.

Le 50G-PON promet des débits cinq fois supérieurs à ceux actuellement proposés. Une évolution qui repose sur les infrastructures existantes, ce qui facilitera son déploiement futur. Orange voit dans cette innovation une réponse aux besoins croissants en bande passante, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Les réseaux d’accès fibre d’Orange reposent sur des infrastructures passives (fibres, câbles, connecteurs, boitiers, etc.) et des systèmes de transmission appelés PON pour "Passive Optical Networks". Ces systèmes de transmission sont basés sur la technologie GPON1, remplacée progressivement par la technologie XGS-PON1 qui offre des débits de 8 Gigabits par seconde du réseau vers le client et du client vers le réseau.

"Il est encore tôt pour prévoir les possibles applications de la technologie 50G -PON, mais grâce aux investissements consentis par Orange pour déployer la fibre, il sera aisé d’évoluer vers cette technologie lorsque cela sera nécessaire . Ainsi Orange, à travers ses activités de recherche, prépare l’avenir de ses réseaux" a expliqué Christian Gacon, directeur Réseaux et Services Broadband chez Orange.

En choisissant Lyon pour cette première, Orange confirme le rôle de la ville comme place forte des innovations numériques, et laboratoire grandeur nature des technologies qui façonneront les usages de demain.