Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Un vol Paris-Rome dérouté à Lyon, deux sites de la région AURA parmi les monuments préférés des Français, une vingtaine de personnes évacuée d'un squat, un gros budget dédié à l'emploi et l'OL féminin champion de France...On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 13 au 19 mai à Lyon.

Un vol Paris-Rome dérouté en urgence à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Ce mercredi 15 mai, le vol Transavia TO3910 de 9h30 parti de Paris-Orly en direction de Rome a été dérouté en urgence sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a appris Lyon Capitale, confirmant une information d'actuLyon.

L'équipage du Boeing 737 a pris cette décision suite "à l'apparition d'une odeur de chaud, ressentie dans le galley arrière de la cabine", indique Transavia. Les passagers du vol devraient pouvoir repartir à 17 h 15 de Lyon en direction de Rome, indique par ailleurs Transavia.

Une situation qui a agacé des passagers du vol qui ne se sont pas privés d'interpeller la compagnie sur les réseaux sociaux.

Deux sites d'Auvergne-Rhône-Alpes en lice pour devenir le monument préféré des Français

Quel sera le monument préféré des Français cette année ? A l'occasion de la nouvelle saison de l'émission présentée par Stéphane Bern sur les antennes de France TV et alors que va se tenir les 41èmes journées européennes du patrimoine, la chaîne présente les lieux en lice pour le concours.

"Pour la quatrième année consécutive, les Français vont pouvoir choisir le monument qui représentera leur région parmi deux propositions" a expliqué France Télévision dans un communiqué de presse. Ainsi, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le site Le Corbusier à Firminy, dans la Loire, est en concurrence avec la cuivrerie de Cerdon, dans l'Ain.

Une vingtaine de personnes évacuées du squat "Casse-dalle" à Lyon

A la demande de la Métropole de Lyon et en application d'une décision de justice, la préfecture du Rhône a mobilisé ce jeudi les forces de l'ordre pour procéder à l'évacuation du squat "Casse-dalle", bâtiment situé rue Verlet Hanus dans le 3e arrondissement de Lyon et dont la Métropole de Lyon est propriétaire.

Une vingtaine de personnes sans abri ont été évacuées selon les services de l'Etat qui assure que "11 personnes dont une femme enceinte et un enfant, ont été mis à l'abri par l'Etat et la Métropole de Lyon. Sept autres personnes ont été interpellées au regard de leur situation administrative".

Le 7 mai déjà, les forces de l'ordre avaient procédé à l'évacuation d'un bâtiment situé rue du Docteur Bonhomme, propriété du bailleur social Lyon Métropole Habitat, dans lequel plusieurs dizaines d'ancien occupants du squat "Casse-dalle", avaient trouvé refuge.

Auvergne-Rhône-Alpes : 98,5 millions d’euros pour former à l'emploi

Dans un communiqué publié ce vendredi, la préfecture du Rhône a annoncé la mise en place d’un nouveau Plan régional pour l’investissement dans les compétences (PRIC). L'État pilotera ce Plan régional doté d'un budget de 98,5 millions d'euros pour l'année 2024.

La direction régionale de France Télétravail aura à sa charge la mise en oeuvre de ce plan qui se divise en deux volets : 61,5 millions alloués pour la formation des demandeurs d’emploi prioritaires et 37 millions d’euros enfin pour les Préparations opérationnelles à l’emploi individuelles (POEI). Ce dispositif a vocation à "répondre au plus près des besoins des entreprises sur les territoires et de faciliter les embauches", précisent les services de l’État.

La préfecture du Rhône assure enfin que le précédent PRIC a permis de former 138 000 personnes "parmi les plus éloignées de l’emploi entre 2019 et 2023, dont 60 % ont retrouvé du travail."

L'OL féminin poursuit sa suprématie en remportant son 17e sacre de champion de France

L'Olympique lyonnais féminin affrontait vendredi soir le PSG en finale des play-offs de D1 Arkema. Les Lyonnaises ont nettement dominé leur sixième confrontation de la saison avec les Parisiennes en marquant deux buts très tôt dans la rencontre, par l'intermédiaire de Delphine Cascarino (18e) et Karine Diani (22e).

Les joueuses de la capitale ont réduit l'écart en fin de match (78e), dans un effort insuffisant. L'OL s'impose 2-1 et remporte son 17e titre de champion de France. La suprématie se poursuit. Prochain rendez-vous pour les Fenottes le 25 mai, dans une rencontre face au FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. Un neuvième titre européen en vue ?

