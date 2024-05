Deux sites d'Auvergne-Rhône-Alpes en lice pour devenir le monument préféré des Français

À l'occasion de la nouvelle saison du Monument préféré des Français, émission diffusée sur France Télévision, deux sites d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en lice pour représenter la région dans ce concours.

Quel sera le monument préféré des Français cette année ? A l'occasion de la nouvelle saison de l'émission présentée par Stéphane Bern sur les antennes de France TV et alors que va se tenir les 41èmes journées européennes du patrimoine, la chaîne présente les lieux en lice pour le concours.

"Pour la quatrième année consécutive, les Français vont pouvoir choisir le monument qui représentera leur région parmi deux propositions" explique France Télévision dans un communiqué de presse. Ainsi, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le site Le Corbusier à Firminy, dans la Loire, est en concurrence avec la cuivrerie de Cerdon, dans l'Ain.

Vote ouvert jusqu'au 24 mai

Le site de Firminy, situé non loin de Saint-Etienne et conçu par l'architecte Le Corbusier à partir de la fin des années 50 est composé d'une maison de la culture, d'une unité d'habitation, d'une église, d'un stade et d'une piscine. "Ce site témoigne à lui seul de l’utopie corbuséenne et de son ambition" explique l'émission.

La cuivrerie de Cerdon, nichée dans un village de l'Ain, auprès d'un cours d'eau, est fondée en 1867. "La notoriété de la Cuivrerie de Cerdon est telle qu’elle devient le fournisseur officiel de l’art de vivre à la française et rayonne à travers le monde" poursuit le communiqué. Depuis octobre 2022 le lieu est devenu un site culturel immersif proposant des visites sur cette aventure industrielle.

Si vous souhaitez choisir entre ces deux lieux, vous avez jusqu'au 24 mai à 23h59 pour voter sur le site de France Télévision.