L'OL féminin poursuit sa suprématie en remportant son 17e sacre de champion de France

Ce vendredi 17 mai, l'OL féminin s'est imposé face au PSG en finale de D1 Arkema (2-1). Les Fenottes décrochent ainsi leur troisième titre d'affilée dans le championnat de France.

L'Olympique lyonnais féminin affrontait hier soir le PSG en finale des play-offs de D1 Arkema. Les Lyonnaises ont nettement dominé leur sixième confrontation de la saison avec les Parisiennes en marquant deux buts très tôt dans la rencontre, par l'intermédiaire de Delphine Casacarino (18e) et Karine Diani (22e).

Les joueuses de la capitale ont réduit l'écart en fin de match (78e), dans un effort insuffisant. L'OL s'impose 2-1 et remporte son 17e titre de champion de France. La suprématie se poursuit.

Les play-offs, un système censé homogénéiser le niveau de la D1 Arkema

Cela devait rebattre les cartes d'un championnat surclassé d'année en année par l'OL féminin. Sur une idée de Jean Michel Aulas, ancien président de l'Olympique lyonnais et désormais en charge du football féminin à la FFF, la D1 Arkema adoptait en septembre 2023 un nouveau système de play-offs : à l'issue du classement final, la 1ère et la 2e équipe affrontent respectivement la 4e et la 3e équipe en demi-finales, puis les vainqueures s'affrontent pour le sacre. Sauf que cette saison l'OL a dominé, une nouvelle fois. Un modèle qui pose donc question ; seul le temps nous en dira plus sur sa réelle efficacité.

Prochain rendez-vous pour les Fenottes le 25 mai, dans une rencontre face au FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. Un neuvième titre européen en vue ?

Record d'affluence pour l'OL féminin ce soir au Groupama Stadium