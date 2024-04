Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Commémorations du génocide arménien, nomination de Jean-Michel Aulas à la tête de la nouvelle Ligue féminine de football professionnelle, les projets de recrutements en AURA pour l'année 2024, organisation prochaine du Grand Mâchon du Lou Rugby et bilan de la végétalisation à Lyon... On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 22 au 28 avril à Lyon.

"Nous sommes là pour ne pas oublier" : la Ville de Lyon commémore le génocide arménien

Mercredi 24 avril, sous un ciel gris, près d’un millier de personnes étaient réunies place Antonin Poncet dans le 2e arrondissement de Lyon pour commémorer le 109e anniversaire du génocide arménien lors duquel près de 1,5 million de personnes ont été tuées entre 1915 et 1923. Une délégation de la Fédération Arménienne d'athlétisme qui s'entraîne actuellement à Lyon en vue des JO 2024 était également présente.

Lire aussi : Lyon : malgré la reconnaissance du génocide arménien par les Etats-Unis, les inquiétudes demeurent

Jean-Michel Aulas nommé président de la Ligue féminine de football professionnelle

L'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a été nommé cette semaine à la tête de la Ligue professionnelle féminine qui vient d'être créée. Précurseur et grand artisan du développement du football féminin en France et dans le monde, Jean-Michel Aulas, qui avait quitté la présidence de l'OL l'année dernière, annonce avoir pour objectif de passer de 125 000 à 500 000 licenciées d'ici à 5 ans en France. Cette nouvelle Ligue féminine de football professionnelle aura pour mission de développer la pratique en France et de la professionnaliser.

Lire aussi : Officiellement maintenu en Ligue 1, l'OL entre dans l'histoire du championnat

Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 320 000 projets de recrutement en 2024

Les perspectives d’embauche sont en hausse en région Auvergne-Rhône-Alpes et devraient continuer jusqu’en 2030, s’il on en croit les derniers résultats de l’enquête régionale besoin en main d’œuvre réalisée par France Travail. En 2024, 321 700 projets de recrutement ont ainsi été recensés par l’organisme en Auvergne-Rhône-Alpes qui devient la 2e région économique du territoire.

Auvergne-Rhône-Alpes compte à ce jour 3,8 millions de personnes, pour une part d’actifs de 75,8 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Toujours selon France Travail, les secteurs les plus demandeurs sont l’hôtellerie et la restauration (55 300 projets), le support aux entreprises (46 900 projets), le commerce (45 900 projets) et la santé (41 800 projets).

Lire aussi : Ingénierie : 300 postes à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Lou Rugby renouvelle son Grand Mâchon en 2024

La 5e édition du Grand Mâchon se tiendra samedi 1er juin dès 9 heures au Matmut Stadium de Gerland. Organisé par le Lou Rugby, l'évènement rend hommage au traditionnel repas matinal servi autrefois aux canuts, ouvriers de la soierie. Composé de spécialités lyonnaises, il fait désormais partie du patrimoine gastronomique de Lyon. "Le plus grand mâchon du monde", comme le club aime à l'appeler, est un évènement caritatif, festif et convivial.

Les bénéfices sont en effet reversés aux associations Docteur clown et Les 111 des arts. Chaque année, il réunit ainsi 1 500 personnes autour d'une grande tablée et d'un menu d'exception. Victime de son succès, les places pour l'événement sont d'or et déjà toutes vendues.

Lire aussi : Grand mâchon 2023 : "c'est notre patrimoine, notre héritage"

Végétalisation en 2023, la Ville de Lyon fait son bilan

Réunis dans le 3e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet et son adjoint à la biodiversité, Gautier Chapuis, ainsi que Pierre Athanaze, vice-président à la biodiversité de la Métropole de Lyon, ont fait le bilan de leur plan de végétalisation en 2023. Alors que s'achève la période de plantation de cet hiver, 50 actions ont été menées dans différents arrondissements de Lyon, dont la rue Professeur Rochaix et 26 autres rues de Lyon, pour un total de 3 126 arbres plantés et 15 116 m2 végétalisés.

Lire aussi : Entre végétalisation et installation artistique, les projets de la Ville pour la place Bellecour