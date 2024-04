Le Lou Rugby renouvelle son Grand Mâchon en 2024

Pour cette 5e édition, quatre chefs lyonnais ont élaboré un menu unique que les 1 500 participants du Grand Mâchon dégusteront le 1er juin.

La 5e édition du Grand Mâchon se tiendra samedi 1er juin dès 9 heures au Matmut Stadium de Gerland. Organisé par le Lou Rugby, l'évènement rend hommage au traditionnel repas matinal servi autrefois aux canuts, ouvriers de la soierie. Composé de spécialités lyonnaises, il fait désormais partie du patrimoine gastronomique de Lyon.

"Le plus grand mâchon du monde"

"Le plus grand mâchon du monde", comme le club aime à l'appeler, est un évènement caritatif, festif et convivial. Les bénéfices sont en effet reversés aux associations Docteur clown et Les 111 des arts. Chaque année, il réunit ainsi 1 500 personnes autour d'une grande tablée et d'un menu d'exception.

Cette année, le menu est composé par quatre chefs étoilés lyonnais. En entrée, Olivier Couvin et Gilles Reinhardt serviront une quenelle de sandre et homard à la sauce champagne. Pour le plat, cuisiné par Christian Têtedoie, ce sera poulet au vinaigre suivi d'un Saint-Marcellin de la Mère Richard. Enfin, Jean-Paul Pignol proposera en dessert sa tarte écossaise.

Pour profiter de ce repas, les inscriptions ouvriront ce 26 avril à midi sur la billetterie du Lou. Le coût de la place s'élève à 32 euros par personne.

Lire aussi : Grand mâchon 2023 : "c'est notre patrimoine, notre héritage"