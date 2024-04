L'Hôtel de Ville de Lyon accueille une grande soirée disco silencieuse en mai

L'événement Club Disco reprend du service à l'Hôtel de Ville de Lyon pour sa troisième édition. Une soirée gratuite qui aura lieu le 17 mai.

Faire la fête et danser dans la cour intérieure de l'Hôtel de Ville de Lyon avec une scénographie disco, des boules à facettes et des jeux de lumière ? Ce sera possible avec l'organisation de la troisième édition du Club Disco, le 17 mai prochain. C'est la deuxième fois que l'événement prend place à l'Hôtel de Ville, après une première édition au centre nautique Tony Bertrand en 2022.

La particularité de cette soirée, outre le fait qu'elle se déroule sous les fenêtres de Gregory Doucet, maire de la ville, est l'utilisation de casques audios afin de limiter les nuisances sonores. Un concept proposé dans le cadre du conseil lyonnais de la nuit afin de concilier "vie nocturne festive" et "vie nocturne tranquille".

Soul, Funk, hit des années 90 et 2000, Hip-Hop, R&B et Trance

Dès lors, un large choix musicale s'offre aux participants : "un voyage entre titres disco des années 70, soul et funk qui tendra progressivement vers la House et l’Indie" en passant par "90’s - 00’s : Hit Machine ! les tubes intemporels qui continuent de nous faire danser", ou encore "Hip Hop to Trance : un voyage unique qui démarre avec un univers rap, hip-hop et R&B pour terminer progressivement sur une musique galopante nécessitant lunettes de vitesse & tenue".

À savoir que les festivités débuteront dès 19h sur la place de la Comédie avec un happy hour et se termineront vers 00h30. De plus, l'entrée est gratuite mais il est fortement conseillé de réserver à l'avance sur le site Shotgun.