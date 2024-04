L'ancien président de l'Olympique Lyonnais a été nommé à la tête de la Ligue professionnelle féminine qui vient d'être créée.

Sa nomination était un secret de polichinelle. C'est désormais officiel. Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'Olympique Lyonnais, vient d'être nommé par la Fédération Française de Football, à la tête de la toute nouvelle ligue professionnelle féminine.

"Le comex (de la FFF) m'a désigné à l'unanimité, a réagi JMA auprès de nos confrères de L'Equipe. Après, il faut l'étape de validation pour les statuts lors de l'assemblée fédérale (le 8 juin). Cela va permettre, le 29 avril lors des Trophées Arkema, de faire la présentation officielle. D'une part de Paul Hervé Douillard, qui va être mon directeur de la Ligue, et puis du poste de président avec des statuts tout neufs validés aujourd'hui."

Un objectif ambitieux sur 5 ans

Précurseur et grand artisan du développement du football féminin en France et dans le monde, Jean-Michel Aulas, qui avait quitté la présidence de l'OL l'année dernière, annonce avoir pour objectif de passer de 125 000 à 500 000 licenciées d'ici à 5 ans en France. Cette nouvelle Ligue féminine de football professionnelle aura pour mission de développer la pratique en France et de la professionnaliser.

L'entrée en fonction de cette nouvelle structure est prévue pour le 1er juillet prochain.