Ingénierie : 300 postes à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes

L'entreprise Segula Technologies, spécialiste des solutions pour industriels, cherche à recruter 300 personnes dans la région.

Segula Technologies, leader mondial dans le développement de solutions technologiques pour les industriels, lance une grande campagne de recrutement. Le groupe prévoit ainsi de pourvoir 300 postes en Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 2 000 à l'échelle nationale. Notamment sur ses sites de Villeurbanne et Vénissieux.

Des postes et missions variés

De la conception à la production, Segula Technologies propose ses services aux industriels. Fort de ses 140 implantations dans 30 pays, le groupe se présente ainsi comme un acteur de la réindustrialisation. Ses activités touchent notamment aux secteurs de l'automobile, l'aérospatial, l'énergie ou encore des télécommunications.

Avec déjà plus de 500 ingénieurs et techniciens répartis sur six sites dans la région, Segula Technologies recherche des profils variés. Les postes proposés vont du chef de projets à l'ingénieur spécialisé en mécanique et électronique en passant par l'expert en Internet des objets (IoT). Des postes diversifiés représentatifs du large panel d'activités que couvre l'entreprise. Les candidatures se font sur le site du groupe dédié au recrutement.

