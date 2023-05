La Poste lance une grande campagne de recrutement en France et dans le département. Plus d'une centaine de postes de facteur sont à pourvoir dans le Rhône.

Une campagne massive de recrutement a été lancée par la poste pour cette année 2023. Des postes de facteur sont à pourvoir dans toute la France. Au national, ce sont donc 2 800 postes qui sont créés. Dans la région Auverge-Rhône-Alpes, 500 CDI sont à pourvoir dont 113 dans le Rhône.

Afin de postuler au poste de facteur, il est impératif d'être en possession d'un permis B et de faire preuve de rigueur et de ponctualité. Les compétences en autonomie, orientation, adaptation et mémorisation sont nécessaires pour mener à bien les missions demandées. De plus, un bon relationnel et un sens du service sont très appréciés par les clients, qui ont élu le facteur comme deuxième personnage préféré, juste après le boulanger et avant le pompier. Le facteur doit prêter serment avant de prendre son poste.