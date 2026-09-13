Le récap’ des temps forts de la semaine

Trois listes concurrentes à gauche pour les élections sénatoriales. Ici, la liste d’union de la gauche menée par Thomas Dossus. Photo d’archives

Encadrement des loyers, élections sénatoriales, partenariat inédit... Retour sur les faits marquants de la semaine du 7 au 13 septembre à Lyon et ses alentours.

Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael se sont rendus à Paris avec d'autres maires pour demander au gouvernement de pérenniser, étendre et renforcer l'encadrement des loyers.

Le dispositif, expérimenté depuis 2019 dans plusieurs territoires, doit théoriquement prendre fin en novembre. Les deux élus lyonnais veulent donc maintenir la pression sur le gouvernement.

À deux semaines des élections sénatoriales, la gauche rhodanienne apparaît plus divisée que jamais. Vendredi 11 septembre, l’ancien président écologiste de la Métropole Bruno Bernard a officiellement déposé sa propre liste. Il entend ainsi proposer une alternative à la liste de l'union de la gauche menée par l’écologiste Thomas Dossus. Celle-ci rassemble le PS, le PCF et Place publique, mais pas La France insoumise.

La fracture s’est encore accentuée ce dimanche 13 septembre. L’Arc unitaire du Rhône (Génération·s, L’Après et Debout !), a annoncé qu’il ne soutiendrait pas la liste de Thomas Dossus. Le collectif dénonce notamment la présence d’Hélène Geoffroy en deuxième position, qu’il accuse d’avoir contribué à la défaite de la gauche lors des élections métropolitaines de mars.

Les forces de l’ordre ont mené les 9 et 10 septembre une vaste opération de sécurisation à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Au total, 254 policiers nationaux ont été mobilisés. L'opération, menée notamment autour de la Cité Jardin, a abouti à une dizaine d’interpellations et à la saisie de plus de 600 grammes de stupéfiants.

Une opération qui intervient alors que la sécurité dans le secteur de Gerland fait partie des dossiers sensibles de la rentrée lyonnaise.

C’est l’un des principaux rebondissements politiques de la semaine. Jean-Michel Aulas retrouve ses fonctions au sein de l’exécutif de la Métropole de Lyon, après avoir été mis en retrait en juin dans le contexte de l’affaire Abreu (Romain Abreu est visé par une plainte pour viol sous soumission chimique par une militante).

La décision a immédiatement provoqué des réactions dans l’opposition métropolitaine. Le groupe Socialiste et Place publique a notamment dénoncé cette réintégration, estimant que la décision pose un problème politique. De son côté, la co-présidente du groupe écologiste, Fanny Dubot, dénonce "une insulte pour les femmes".

L’OL Lyonnes, l’Université Lyon 1 et les Hospices civils de Lyon (HCL) s’associent autour d’un partenariat inédit pour faire progresser la recherche sur la santé des sportives.

L’objectif est notamment de mieux comprendre les spécificités médicales liées à la pratique sportive féminine et d’améliorer leur prise en charge. Mais aussi, de favoriser la pratique sportive des femmes. Une collaboration qui permet de rapprocher le monde du sport de la recherche médicale lyonnaise.