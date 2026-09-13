Ultra-trail : Deux coureurs de la région se sont lancés sur le Tor des Géants

Top départ pour le trail du Tor des Géants, ce dimanche 13 septembre. Deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes font partie des favoris : Matthis Granet et Bastien Fleury.

Les coureurs du Tor des Géants se sont élancés ce dimanche 13 septembre, à Courmayeu pour l'un des ultra-trails les plus exigeants du monde. L’organisation avait prévu deux vagues de départ, à 10 heures puis à midi.

Au programme : environ 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif autour de la Vallée d’Aoste. Chaque coureur dispose au maximum de 150 heures et gère lui-même ses ravitaillements, son sommeil et ses temps d’arrêt.

Plus de 1 100 coureurs

Sur les plus de 1 100 participants venus de 86 pays, deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes figurent parmi les favoris : Matthis Granet et Bastien Fleury.

Dossard n°35, Matthis Granet a franchi La Thuile, en Italie, après 2 h 37 de course. Son équipe a déjà transmis des nouvelles rassurantes via son Instagram : "Il est en super forme, confiant et serein".

Cette année, le coureur installé à Annecy a réalisé un record du monde de dénivelé positif en 48 heures, avec 24 759 mètres avalés sur les pentes du Salève. Il a également décroché une 9e place sur le Monte Rosa 120 km. Sur cette course, il vise le top 10.

Premières arrivées dès mardi soir

À ses côtés, Bastien Fleury, originaire de Chamonix, fait aussi partie des coureurs à surveiller de près. Surtout que le traileur a un profil singulier : il est aussi gendarme secouriste au PGHM de Chamonix.

Vainqueur du SwissPeaks 170 km en 2022, 28e de l'UTMB en 2023, il reste sur une victoire en 2026 au X-Alpine Trail Verbier St-Bernard, où il avait bouclé les 140 km et 9 000 mètres de dénivelé positif en 19 h 42 min 29 s.

Les premières arrivées du Tor des Géants sont attendues à partir de mardi soir ou mercredi matin. En 2025, le vainqueur avait mis un peu plus de 66 heures.

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