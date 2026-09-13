Actualité
Départ du Tor des Géants. Photo TorXLive

Ultra-trail : Deux coureurs de la région se sont lancés sur le Tor des Géants

  • par Lisa Pillaud

    • Top départ pour le trail du Tor des Géants, ce dimanche 13 septembre. Deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes font partie des favoris : Matthis Granet et Bastien Fleury.

    Les coureurs du Tor des Géants se sont élancés ce dimanche 13 septembre, à Courmayeu pour l'un des ultra-trails les plus exigeants du monde. L’organisation avait prévu deux vagues de départ, à 10 heures puis à midi.

    Au programme : environ 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif autour de la Vallée d’Aoste. Chaque coureur dispose au maximum de 150 heures et gère lui-même ses ravitaillements, son sommeil et ses temps d’arrêt.

    Plus de 1 100 coureurs

    Sur les plus de 1 100 participants venus de 86 pays, deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes figurent parmi les favoris : Matthis Granet et Bastien Fleury.

    Dossard n°35, Matthis Granet a franchi La Thuile, en Italie, après 2 h 37 de course. Son équipe a déjà transmis des nouvelles rassurantes via son Instagram : "Il est en super forme, confiant et serein".

    Cette année, le coureur installé à Annecy a réalisé un record du monde de dénivelé positif en 48 heures, avec 24 759 mètres avalés sur les pentes du Salève. Il a également décroché une 9e place sur le Monte Rosa 120 km. Sur cette course, il vise le top 10.

    Premières arrivées dès mardi soir

    À ses côtés, Bastien Fleury, originaire de Chamonix, fait aussi partie des coureurs à surveiller de près. Surtout que le traileur a un profil singulier : il est aussi gendarme secouriste au PGHM de Chamonix.

    Vainqueur du SwissPeaks 170 km en 2022, 28e de l'UTMB en 2023, il reste sur une victoire en 2026 au X-Alpine Trail Verbier St-Bernard, où il avait bouclé les 140 km et 9 000 mètres de dénivelé positif en 19 h 42 min 29 s.

    Les premières arrivées du Tor des Géants sont attendues à partir de mardi soir ou mercredi matin. En 2025, le vainqueur avait mis un peu plus de 66 heures.

    Lire aussi : Rhône : 15 trails au programme du Challenge Athlé Nature 2026-2027

    à lire également
    Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
    Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
    Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape 16:36
    Ultra-trail : Deux coureurs de la région se sont lancés sur le Tor des Géants 15:41
    À Lyon, ils attaquent une station service avec du matériel de pompiers 14:36
    pompier camion faits-divers
    Loire. Deux accidents de quad mortels successifs 13:23
    Thomas Dossus
    Sénatoriales : l’Arc unitaire ne soutiendra pas la liste de Thomas Dossus 12:01
    d'heure en heure
    Littérature : tout sur sa mère 11:53
    Après l’incendie d’une voiture, la façade d'un immeuble noircie 11:13
    Ain. 150 coureurs au départ du 6e Tour du Haut-Bugey 10:30
    Run in Lyon
    Run In Lyon : le 10 km et le semi-marathon affichent déjà complet 09:30
    A Lyon, on produit du vin sur la colline de la Croix-Rousse 07:00
    Les Drayes du vercors
    1 500 coureurs à l’assaut de l'Ultra Trail du Vercors 12/09/26
    Les demi-finales du concours Thermomix se clôturent à Lyon 12/09/26
    L'OL Lyonnes s'allie avec Lyon 1 et les HCL pour faire avancer la recherche sur la santé des sportives 12/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut