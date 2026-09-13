À Lyon, ils attaquent une station service avec du matériel de pompiers

À Lyon, une station-service TotalEnergies avenue Barthélémy-Buyer (9e arrondissement) a été cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche 13 septembre.

Il était environ 4 heures du matin lorsque l’alerte a été donnée. La station-service TotalEnergies située au 100, avenue Barthélémy-Buyer, à Lyon 9e, venait d’être prise pour cible par deux individus.

Selon les premiers éléments rapportés par ActuLyon, les cambrioleurs ont pénétré dans le commerce avant de s’attaquer au coffre-fort. Pour y parvenir, ils auraient utilisé du matériel de désincarcération. Ces équipements particulièrement puissants sont employés par les sapeurs-pompiers pour libérer des victimes coincées dans des véhicules accidentés.

Alertées par le dispositif de télésurveillance, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues à la station-service, située à proximité de l’entrée ouest du tunnel de Fourvière.

Deux individus arrêtés

Les policiers ont rapidement repéré un véhicule suspect : un Porsche Cayenne signalé volé. À bord, deux jeunes hommes ont alors été interpellés.

À l'intérieur de la voiture, plusieurs appareils de désincarcération utilisés normalement par les sapeurs pompiers ont été retrouvés. L'utilisation de ce matériel fait directement écho à la série de vols commis ces dernières semaines dans plusieurs casernes de sapeurs-pompiers.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations doivent permettre de déterminer leur implication dans le cambriolage et l’origine exacte du matériel retrouvé. Le montant du butin dérobé n'a pas été précisé.

Avec ce nouveau cambriolage, l’avenue Barthélémy-Buyer se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité judiciaire. Le 28 août, deux hommes armés de pistolets et dissimulés derrière des masques chirurgicaux avaient braqué le magasin Leclerc situé à proximité de la station-service. Quelques jours plus tard, le 4 septembre, un homme de 70 ans avait été retrouvé mort à son domicile tandis que sa compagne avait été découverte dans un état grave.