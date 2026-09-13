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Photo illustration David Boudin

Ain. 150 coureurs au départ du 6e Tour du Haut-Bugey

  • par Lisa Pillaud

    • Ce dimanche 13 septembre, Ceignes (Ain) accueille la 6e édition du Tour du Haut-Bugey.

    Le peloton va de nouveau prendre le chemin des routes du Haut-Bugey. Ce dimanche 13 septembre, la commune de Ceignes dans l'Ain accueille la 6e édition du Tour du Haut-Bugey. L'épreuve est organisée par l’Izernore Vel’Heut-Bugey et inscrite au calendrier régional de la Fédération française de cyclisme (FFC). Près de 150 coureurs sont attendus.

    99 kilomètres de course

    Plusieurs épreuves sont programmées tout au long de la journée, des catégories jeunes aux seniors. Chez les Open 1, 2 et 3, le rendez-vous est fixé dans l’après-midi. Les coureurs devront parcourir à dix reprises un circuit de 9,9 kilomètres, soit 99 kilomètres de course.

    Plusieurs coureurs venus de différents clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes sont annoncés. Parmi eux, des licenciés du Vélo Club Villefranche Beaujolais, de Corbas Lyon Métropole ou encore du Cycling Team.

    Le départ des jeunes a eu lieu à 10 heures. Les départs des autres catégories seront à 14 h 30.

    Lire aussi : Un Lyonnais réalise un tour de France à vélo pour sensibiliser au poids du handicap

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