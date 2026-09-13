Run In Lyon : le 10 km et le semi-marathon affichent déjà complet

Pour cette nouvelle édition de Run in Lyon, le semi-marathon et le 10 km affichent déjà complet.

Lyon va de nouveau se transformer en immense terrain de course. Dimanche 4 octobre se tient la nouvelle édition de Run In Lyon by Harmonie Mutuelle. Le succès est au rendez-vous : le semi-marathon et le 10 km affichent déjà complet.

36 000 participants attendus

Il reste en revanche encore quelques places sur le marathon, qui devrait franchir cette année un nouveau cap avec plus de 7 000 participants. Un record pour l'épreuve. Au total, 36 000 participants sont attendus sur les différentes épreuves.

Si Run In Lyon est devenu un rendez-vous incontournable pour les coureurs de la région, l'événement attire largement au-delà de la métropole. Trois participants sur quatre viennent de l'extérieur du bassin lyonnais, dont 4,3 % de coureurs internationaux.

Une affluence qui profite également à l'économie locale. Selon les organisateurs, l'événement devrait générer près de 4 millions d'euros.

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