Après l’incendie d’une voiture, la façade d'un immeuble noircie

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi 12 septembre au pied d’un immeuble de la route de Genas (3e arrondissement).

Vers 2 heures du matin, les habitants du 200, route de Genas, ont été brutalement tirés de leur sommeil. Au pied de leur résidence, une voiture a été entièrement incendiée. Heureusement, l’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter la propagation du feu aux logements.

Le véhicule, une Renault Clio blanche, a été entièrement détruit dans l’incendie. La chaleur et les fumées ont également laissé d’importantes traces sur la façade de cet immeuble de six étages, désormais marquée par une large zone noircie.

Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et aucun blessé n'est à déplorer. Les circonstances précises du départ de feu restent à déterminer.

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