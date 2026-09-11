Lyon : une dizaine d'interpellations et plus de 600g de drogue saisis lors d’une opération de sécurisation à Gerland

Une opération de sécurisation d’ampleur a été menée les 9 et 10 septembre dans le quartier de Gerland, à Lyon 7e, dans le cadre d’une intervention visant un point de deal situé à la Cité Jardin.

Les forces de l’ordre ont mené une opération "ville sécurité renforcée" les 9 et 10 septembre à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. 254 policiers nationaux ont été mobilisés, issus notamment de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police aux frontières et de la CRS 83. Dix-sept policiers municipaux, huit agents des douanes et treize effectifs de la RATP ont également participé au dispositif.

Au total, 530 personnes ont été contrôlées au cours de cette opération qui visait un point de deal de la Cité Jardin. Seize individus ont été interpellés, dont dix ont été placés en garde à vue. Deux personnes en situation irrégulière ont par ailleurs été remises à la police aux frontières. Douze amendes ont été distribuées pour des faits liés aux stupéfiants, à la vente à la sauvette ou encore à des défauts d’assurance.

Une infraction pour travail dissimulé a également été constatée dans un salon de coiffure lors d’un contrôle anti-fraude. Enfin, près de 1 000 euros en numéraire et plus de 600 grammes de drogues ont été saisis.

Une opération dans un quartier sous tension

Cette opération intervient alors que la situation sécuritaire de Gerland s’est récemment tendue. Le 1er septembre, un homme de 19 ans avait été tué à coups de couteau dans le quartier. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, la vitrine d’un restaurant situé à proximité du stade de Gerland avait également été brisée par une balle.

Lundi, le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait alerté sur une "intensification du trafic de stupéfiants dans des proportions que nous n’avions jamais connues à Lyon". De son côté, la Métropole de Lyon a annoncé une enveloppe supplémentaire de 350 000 euros pour renforcer la sécurité aux abords de la gare routière internationale de Gerland.

"Le Préfet Étienne Guyot félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération de lutte contre les trafics de stupéfiants et qui œuvrent tous les jours pour la sécurité des lyonnaises et des lyonnais", écrit la préfecture du Rhône.

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