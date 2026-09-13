Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape

Un véhicule a été incendié dans la nuit de samedi à dimanche 13 septembre, avenue de l’Europe, à Rillieux-la-Pape.

Peu après 23 h 30, ce samedi 12 septembre, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu avenue de l’Europe, dans le quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape. Malgré l'intervention rapide des secours, les flammes ont embrasé le véhicule qui a été détruit, selon Le Progrès.

Des tags injurieux visant les forces de l'ordre ont aussi été découverts au cours de la nuit, à l'angle de la rue Boileau et de la route de Strasbourg. Si la proximité entre les deux événements interroge, aucun lien n'a été établi à ce stade.

Plusieurs incendies depuis début septembre

Ce nouvel incendie intervient alors que plusieurs véhicules ont déjà été détruits par les flammes à Rillieux-la-Pape depuis le début du mois.

Dans la soirée du vendredi 4 septembre, deux voitures avaient été incendiées avenue de l'Europe, entraînant l'interruption temporaire de plusieurs lignes de bus.

Plus récemment encore, dans la nuit du 9 au 10 septembre, les pompiers étaient intervenus à deux reprises dans la petite zone industrielle du Champ du Roy. Un camion puis un fourgon avaient été incendiés à quelques heures d'intervalle.

Cette succession d'incendies alimente un sentiment d'inquiétude chez certains habitants. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce nouveau feu et identifier d'éventuels responsables.

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