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Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
Photo illustration @Tim Douet

Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape

  • par Lisa Pillaud

    • Un véhicule a été incendié dans la nuit de samedi à dimanche 13 septembre, avenue de l’Europe, à Rillieux-la-Pape.

    Peu après 23 h 30, ce samedi 12 septembre, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu avenue de l’Europe, dans le quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape. Malgré l'intervention rapide des secours, les flammes ont embrasé le véhicule qui a été détruit, selon Le Progrès.

    Des tags injurieux visant les forces de l'ordre ont aussi été découverts au cours de la nuit, à l'angle de la rue Boileau et de la route de Strasbourg. Si la proximité entre les deux événements interroge, aucun lien n'a été établi à ce stade.

    Plusieurs incendies depuis début septembre

    Ce nouvel incendie intervient alors que plusieurs véhicules ont déjà été détruits par les flammes à Rillieux-la-Pape depuis le début du mois.

    Dans la soirée du vendredi 4 septembre, deux voitures avaient été incendiées avenue de l'Europe, entraînant l'interruption temporaire de plusieurs lignes de bus.

    Plus récemment encore, dans la nuit du 9 au 10 septembre, les pompiers étaient intervenus à deux reprises dans la petite zone industrielle du Champ du Roy. Un camion puis un fourgon avaient été incendiés à quelques heures d'intervalle.

    Cette succession d'incendies alimente un sentiment d'inquiétude chez certains habitants. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce nouveau feu et identifier d'éventuels responsables.

    Lire aussi : Après l’incendie d’une voiture, la façade d'un immeuble noircie

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