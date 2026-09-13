Un incendie détruit des silos à déchets et prive 140 foyers d’électricité au sud de Lyon

Un incendie s’est déclaré ce dimanche 13 septembre vers 12 h 20 dans le quartier de Flévieu, à Ternay, au sud de Lyon.

Les pompiers de la caserne de Ternay-Communay sont rapidement intervenus ce dimanche 13 septembre. Selon le Progrès, vers 12 h 0, un incendie s'est déclaré à Ternay, au sud de Lyon.

À leur arrivée, quatre silos de déchets étaient déjà entièrement embrasés. Les secours sont toutefois parvenus à maîtriser le sinistre et à protéger la façade de l’immeuble, légèrement noircie par les fumées et les flammes.

Pour Catherine Deschanel, première adjointe à la mairie de Ternay, l’origine criminelle de l’incendie ne fait aucun doute. Des témoins auraient vu une personne jeter un objet dans l’un des silos avant de prendre la fuite en voiture.

La mairie de Ternay porte plainte

Si l’incendie n’a fait aucun blessé, les flammes ont également endommagé des logettes électriques, privant environ 140 foyers d’électricité.

Les équipes d’Enedis sont intervenues afin de rétablir progressivement l’alimentation électrique. Le retour à la normale est attendu dans le courant de la soirée.

La mairie de Ternay a déposé plainte, tandis que les gendarmes de la brigade de Saint-Symphorien-d’Ozon ont ouvert une enquête.

Lire aussi : Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape