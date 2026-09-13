Actualité
SDMIS sapeurs pompiers
Photo illustration @Cheyenne Gabrelle

Un incendie détruit des silos à déchets et prive 140 foyers d’électricité au sud de Lyon

  • par Lisa Pillaud

    • Un incendie s’est déclaré ce dimanche 13 septembre vers 12 h 20 dans le quartier de Flévieu, à Ternay, au sud de Lyon.

    Les pompiers de la caserne de Ternay-Communay sont rapidement intervenus ce dimanche 13 septembre. Selon le Progrès, vers 12 h 0, un incendie s'est déclaré à Ternay, au sud de Lyon.

    À leur arrivée, quatre silos de déchets étaient déjà entièrement embrasés. Les secours sont toutefois parvenus à maîtriser le sinistre et à protéger la façade de l’immeuble, légèrement noircie par les fumées et les flammes.

    Pour Catherine Deschanel, première adjointe à la mairie de Ternay, l’origine criminelle de l’incendie ne fait aucun doute. Des témoins auraient vu une personne jeter un objet dans l’un des silos avant de prendre la fuite en voiture.

    La mairie de Ternay porte plainte

    Si l’incendie n’a fait aucun blessé, les flammes ont également endommagé des logettes électriques, privant environ 140 foyers d’électricité.

    Les équipes d’Enedis sont intervenues afin de rétablir progressivement l’alimentation électrique. Le retour à la normale est attendu dans le courant de la soirée.

    La mairie de Ternay a déposé plainte, tandis que les gendarmes de la brigade de Saint-Symphorien-d’Ozon ont ouvert une enquête.

    Lire aussi : Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape

    à lire également
    Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
    Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un incendie détruit des silos à déchets et prive 140 foyers d’électricité au sud de Lyon 18:01
    Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
    Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape 16:36
    Ultra-trail : Deux coureurs de la région se sont lancés sur le Tor des Géants 15:41
    À Lyon, ils attaquent une station service avec du matériel de pompiers 14:36
    pompier camion faits-divers
    Loire. Deux accidents de quad mortels successifs 13:23
    d'heure en heure
    Thomas Dossus
    Sénatoriales : l’Arc unitaire ne soutiendra pas la liste de Thomas Dossus 12:01
    Littérature : tout sur sa mère 11:53
    Après l’incendie d’une voiture, la façade d'un immeuble noircie 11:13
    Ain. 150 coureurs au départ du 6e Tour du Haut-Bugey 10:30
    Run in Lyon
    Run In Lyon : le 10 km et le semi-marathon affichent déjà complet 09:30
    A Lyon, on produit du vin sur la colline de la Croix-Rousse 07:00
    Les Drayes du vercors
    1 500 coureurs à l’assaut de l'Ultra Trail du Vercors 12/09/26
    Les demi-finales du concours Thermomix se clôturent à Lyon 12/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut