L'OL Lyonnes s'allie avec Lyon 1 et les HCL pour faire avancer la recherche sur la santé des sportives

Le club de football féminin OL Lyonnes, les Hospices Civils de Lyon et Lyon 1 Université Claude Bernard lancent un partenariat inédit de deux ans consacré à la santé des sportives.

C’est une première en France. À Lyon, un club sportif professionnel féminin, un CHU et une université, Lyon 1 vont travailler main dans la main pour faire progresser la santé des sportives.

OL Lyonnes, les Hospices Civils de Lyon (HCL) et Lyon 1 Université Claude Bernard ont conclu un partenariat de deux ans mêlant soins, recherche, formation et sport de haut niveau. "L'objectif, c'est de réduire les blessures et de favoriser la pratique sportive féminine" résume Audrey Sokolo, directeur des affaires générales et institutionnelles et responsable Sport-Santé des HCL.

Le lancement officiel a lieu ce samedi 12 septembre au Groupama Stadium, à l’occasion du premier match à domicile de la saison des OL Lyonnes à 13 h 30 (gagné 7-1 face au Paris FC). Le coup d'envoi a d'ailleurs été donné par la professeure Marion Cortet, cheffe de service adjointe de gynécologie à l’hôpital de la Croix-Rousse.

Coup d'envoi donné par Marion Cortet.

Derrière ce rapprochement, un constat : les connaissances scientifiques sur la pratique sportive féminine restent encore limitées. En 2026, seulement 6 % des travaux consacrés aux sciences du sport portent sur les athlètes féminines.

"C'est innovant"

Le partenariat doit donc permettre de développer des recherches sur les spécificités physiologiques et médicales des sportives, mais aussi sur leur santé mentale. "Ce sont des sujets qui nous intéressent", explique Marion Cortet. Des échanges réguliers seront organisés entre les équipes médicales des HCL, les joueuses et le staff d’OL Lyonnes ainsi que les chercheurs de Lyon 1.

"Pouvoir engager de la recherche, créer un lien avec les étudiants, pour nous, c'est innovant", se réjouit de Bruno Lina, président de Lyon 1 Université, qui souligne également la chance d'être allié à OL Lyonnes pour cette première. "Au vu du nombre de trophées du club, ça nous donne aussi une obligation de résultat".

Ce programme de recherche cherche notamment à comprendre la récurrence de certaines blessures chez les femmes, comme la rupture des ligaments croisés, mais aussi l'impact des hormones. Une filière médicale dédiée doit ainsi être mise en place aux HCL, avec des référents identifiés, notamment pour le suivi gynécologique des joueuses.

Bénéficier au plus grand nombre possible

"Les travaux menés ensemble ont pour but de bénéficier au plus grand nombre possible, pas que nous", assure Vincent Ponsot, CEO OL Lyonnes. Mais si, à terme, d'autres clubs pourraient profiter de ce partenariat, Bruno Lima ne préfère pas s'emballer : "On a déjà un concept à prouver".

L’organisation de trois conférences par an consacrées à la santé et à la pratique sportive féminine est également prévue. Elles s’adresseront aux professionnels de santé, aux étudiants, mais aussi au grand public.

Mais ce projet dépasse le cadre du football et le sport de haut niveau. Il vise à mieux comprendre les difficultés qui peuvent éloigner les femmes de la pratique sportive au cours de leur vie. À noter également que l'Université Lyon 1 rend obligatoire cette rentrée la pratique d'une activité physique.

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