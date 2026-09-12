1 500 coureurs à l’assaut de l'Ultra Trail du Vercors

Ce samedi 12 septembre, près de 1 500 coureurs ont pris le départ de la 16e édition de l’Ultra Trail du Vercors, à Villard-de-Lans.

À un peu plus d’une heure de Lyon, le massif du Vercors reste un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de trail de la région. Ce samedi 12 septembre, près de 1 500 coureurs ont pris le départ de la 16e édition de l’Ultra Trail du Vercors (UTV).

Sur l’épreuve reine, l’UTV Solo, les concurrents devaient parcourir 84 kilomètres pour 4 250 mètres de dénivelé positif. Chez les hommes, Baptiste Lorier, coureur licencié à l’AL Échirolles (38), a remporté la course en 9 h 04 min 08 s. Côté femmes, c'est la coureuse d'Annecy, Viva de Moustier qui est arrivée en tête, en bouclant la course en 10 h 38 min 29 s.

Villard-de-Lans est situé à environ 1 h 15 de Lyon et l’UTV constitue une destination facilement accessible pour les trailers lyonnais souhaitant se mesurer à un parcours de montagne. L'évènement propose d’ailleurs plusieurs formats, permettant aussi bien aux spécialistes de l’ultra qu’aux coureurs moins aguerris de prendre part à la journée. Le relais, notamment, permet de se partager les différentes sections du parcours.

Une course qui veut limiter son impact écologique

L'UTV revendique aussi son côté écolo. Aucun ravitaillement en bouteille plastique n’a été proposé sur le parcours et plus de 95 % des produits servis étaient issus de l’agriculture biologique.

L’organisation travaille également avec le Parc naturel régional du Vercors autour de bonnes pratiques destinées à limiter l’impact de l’événement. Le covoiturage a également été encouragé afin de réduire les déplacements individuels.

Derrière les coureurs, près de 200 bénévoles ont participé à l’organisation de cette journée. La prochaine édition a déjà été annoncée pour septembre 2027.

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