Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Écologie, politique, sport...Retour sur les moments qui ont marqué l'actualité à Lyon, cette semaine du 30 octobre au 5 novembre.

L'actualité lyonnaise a été marqué par des temps forts à la fois sur le plan social, politique, sportif et judiciaire. Voici un récap' des grands moments de la semaine.

Le squat Pyramide évacué

Lundi 30 octobre vers 7 h 30, plusieurs dizaines de CRS ont procédé à l'expulsion de 74 personnes - selon la préfecture - qui avaient trouvé refuge au squat Pyramide dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué, les services de l'Etat ont expliqué que "l'opération de ce jour a permis l'orientation de 74 personnes vers des places d'hébergement en hôtel pour une durée de 8 nuits dans la métropole de Lyon et les départements du Rhône et de la Loire".

Rhône pollué : une plainte contre X pour écocide

Spécialisé dans les contentieux environnementaux au barreau de Lyon, Jean-Marc Hourse a déposé, lundi 30 octobre, une plainte contre X pour le compte de 32 communes et d'une communauté de communes du Rhône, de 6 fédérations de protection du milieu aquatique et autres professionnels de la pêche et de 36 personnes physiques. "Ce dossier est absolument incroyable, tant il met en exergue le dysfonctionnement du système administratif français." explique l'avocat mandaté par les 75 plaignants.

Une jeune femme juive poignardée chez elle

Aux alentours de 13 heures samedi 4 novembre, un individu s'est rendu au domicile d'une jeune femme de confession juive et lui a asséné, sur le seuil de son appartement, deux coups de couteau dans l'abdomen avant de prendre la fuite. Hospitalisée à l'hôpital Edouard Herriot, la victime est actuellement hors de danger. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre aggravée par un mobile antisémite.

Cette agression fait partie des plus de 800 actes antisémites commis sur le sol français depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, et pourrait être l'un des plus graves commis en France.

Plus de 6 500 coureurs au Lyon Urban Trail by Night

La 9e édition du Lyon Urban Trail by Night s'est tenue samedi soir, sans pluie ni vent, avec juste "une piste de la Sarra bien glissante". Les quelque 6 500 sportifs se sont retrouvés à la frontale sur le site antique de Fourvière, lieu de départ et d'arrivée des trois courses. Différents parcours étaient effectivement proposés, de 8 km, 15 et 26 km. L'athlète Anna Mazel est arrivée première du 26 km en bouclant sa course en 02:01:42, et le champion Sébastien Spehler en 01:43:05.

Cette année, la moyenne d'âge des sportifs est de 37,5 ans, un an plus jeune que les coureurs de la SaintéLyon, running nocturne qui relie Saint-Étienne et Lyon.

Nouvelle défaite pour l'OL

Tenu en échec à domicile par Metz (1-1), l'OL a pu marquer mais n'a pas pu remporter la victoire pour son premier match de la saison, crucial pour maintenir son rang en Ligue 1. Le jeune Skelly Alvero (21 ans) a pu sauver les meubles avec une frappe du pied gauche, qui a permis de nuancer les résultats. Pour autant, l'OL reste dernier dans le classement de Ligue 1.