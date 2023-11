Nouvel échec de l'OL dimanche, face à Metz

L'Olympique lyonnais n'a pas pu remporter la victoire face au FC Metz, cet après-midi. Depuis presque six mois, aucun match n'a été remporté.

Tenu en échec à domicile par Metz (1-1), l'OL a pu marquer mais n'a pas pu remporter la victoire pour son premier match de la saison, crucial pour maintenir son rang en Ligue 1. Les Lyonnais "ont, globalement, dominé les débats dans un match bien terne, avant que l’ouverture du score de Jallow, d’un superbe enchaînement contrôle derrière le pied d’appui-frappe poteau rentrant du gauche, n’électrise la fin de match (0-1, 77e)", observe Le Parisien.

Le jeune Skelly Alvero (21 ans) a pu sauver les meubles avec une frappe du pied gauche, qui a permis de nuancer les résultats. Pour autant, l'OL reste dernier dans le classement de Ligue 1.

L'OL féminin face à Paris ce soir

L'OL féminin jouera à son tour ce soir, au stade Charléty (Porte de Gentilly) face au Paris FC, à 21 heures, en clôture de la 6ème journée de D1 Arkema. La rencontre est perçue comme un choc entre les deux premières équipes du championnat.

"On souhaite que ce match ait un goût de Ligue des champions et on l’espère, indiquait l'entraîneuse Sonia Bompastor, vendredi 3 novembre. C’est le genre de match que les joueuses aiment jouer, quand il y a cette rivalité et une équipe en face qui peut nous poser des problèmes".