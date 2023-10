Ce samedi, des tags antisémites ont été découverts sur la façade d'une école publique dans le 6e arrondissement de Lyon. Richard Zelmati, président du Crif dans la région, évoque une "forte inquiétude et une crainte" dans la communauté juive à Lyon.

Ce sont des tags qui ont vraisemblablement été écrits dans la nuit de vendredi à samedi. Au début du weekend, des écrits antisémites ont été découverts sur la façade d'une école publique dans le 6e arrondissement de Lyon. "Sale juifs" et "viva Palestin" étaient notamment inscrits en rouge sur le mur de l'école située au 15 rue Fournet expliquait ce dimanche matin Richard Zelmati, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en Auvergne-Rhône-Alpes, confirmant une information de BFM Lyon.

Des tags qui "fleurissent" partout à Lyon

"Malheureusement, depuis le début du mois d'octobre, ces tags fleurissent un peu partout à Lyon" débute Richard Zelmati. "Ils sont souvent situés à proximité d'écoles ou de lieux de passage" poursuit-il, tout en s'étonnant de la "cible" de ces nouveaux tags, l'école Montaigne étant une école publique et non une école "confessionnelle". "Habituellement ces écrits abjectes précèdent ou succèdent les manifestants pro palestinienne" complète-t-il.

Ce dimanche matin, de la peinture blanche recouvrait les tags. "Ils sont souvent effacés rapidement, par nos services ou les mairies" explique le président du Crif Aura. "On ne peut pas les laisser prospérer car on a toujours la crainte que ça prolifère encore plus".

"On a quitté l'antisionisme pour un antisémitisme qu'on croyait révolu"

Richard Zelmati, président du Crif Auvergne-Rhône-Alpes

Si le Crif n'est pas en mesure de confirmer si une plainte a déjà été déposée, Richard Zelmati annonce que ce sera le cas dans les prochaines heures. "Aujourd'hui c'est une école qui est touchée, demain ça pourrait être des magasins tenus par des juifs, des lieux de culte. On a quitté l'antisionisme pour un antisémitisme qu'on croyait révolu" déplore-t-il, encore sous le choc.

C'est sur ce mur, dans le 6e arrondissement de Lyon, qu'on été découverts les tags samedi matin. @VG

Depuis le 7 octobre dernier et les attaques du Hamas en Israël, 719 évènements ou incidents antisémites ont été recensés en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. "Il y a un vrai climat de peur" confirme le président du Crif Aura. "On a une communauté extrêmement craintive et ça monte crescendo. De plus en plus de juifs ont peur pour leur sécurité et pour celle de leurs enfants", avoue Richard Zelmati. "Ce climat renvoie vraiment à des heures sombres de notre histoire et c'est très préoccupant".

Ce lundi, à partir de 11h30, le Crif organisera, en solidarité avec les enfants israéliens pris en otage par le Hamas depuis plus de 20 jours, un rassemblement place des Jacobins dans le 2e arrondissement de Lyon. Trente poussettes vides seront disposées sur la place, représentant symboliquement les 30 enfants retenus par le Hamas.