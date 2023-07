La 69e édition de la SaintéLyon enregistre des nombres d’inscriptions record. À cinq mois du top départ, 50 % des coureurs ont déjà réservé leur place pour cette épreuve emblématique.

Le trail mythique confirme, à nouveau, son statut de plus grande course nature de l’athlétisme français. L’événement, qui en 2022 comptait plus de 17 000 participants répartis sur 8 épreuves, aura lieu dans la nuit du 2 au 3 décembre 2023.

Plusieurs parcours sont proposés aux coureurs. Ces derniers peuvent s’essayer à l’éponyme SaintéLyon, ses 78 km et 2300 m de dénivelé positif, la SaintéSprint de 24 km et la SaintéTic de 13 km. Enfin, pour les plus courageux, le tracé Lyon-SaintéLyon propose quelques 156 km de course avant d’atteindre la ligne d’arrivée à la Halle Tony Garnier.

Les inscriptions sont toujours disponibles sur le site officiel du trail.