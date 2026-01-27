Dès mars prochain, l'ancienne place minérale du Bachut (8e) sera transformée en l'esplanade "Pina Bausch", un nouvel espace de fraîcheur et de verdure.

Depuis juillet, les marteaux piqueurs et les bruits de pelle résonnent devant la Maison de la Danse de Lyon. A la croisée de l'avenue Jean Mermoz et de l'avenue Paul Santy (8e), le projet de rénovation de la place du Bachut se précise. Ancienne place minérale dédiée au stationnement, cette dernière devrait bientôt se transformer en l'esplanade "Pina Bausch", un nouvel espace de fraîcheur et de verdure : "Cette place située au coeur du 8e arrondissement avait besoin d'une opération (....) Demain, elle sera un coeur nouveau, vert, végétalisé et en pleine forme", affirme Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon.

Le coût total des opérations financées par la Métropole et la Ville de Lyon s'élève à 2,94 millions d'euros. L'enveloppe devrait servir à la plantation d'arbres, de fleurs, à l'installation de mobilier et de points d'eau, mais aussi à la création d'un parvis de la Maison de la Danse : "C'est un lieu qui a vocation à être approprié par les habitants, nous allons en faire un véritable espace de vie", indique le maire de Lyon, Grégory Doucet.

"Rafraîchir le 8e arrondissement"

En plus d'offrir un nouvel espace de vie aux habitants, la nouvelle esplanade devrait apporter un peu de fraîcheur à ce quartier très minéral. Au total, 101 arbres, des massifs d'arbustes et des haies permettront d'offrir un peu d'ombre aux usagers : "Ce sont 3 800m2 de nature en plus qui vont venir rafraîchir ce 8e arrondissement", indique Grégory Doucet. Des massifs de rosiers seront par ailleurs plantés, en hommage à l'histoire horticole du quartier : "Cette place était une ancienne pépinière de roses, nous avons donc essayé de retrouver une gamme de rosiers qui évoquent cette histoire", précise Sébastien Dementhon, maître d'oeuvre du projet.

Le projet prévoit également des espaces d'usages diversifiés, à savoir la mise en place d'une zone de pique-nique et de détente, des chaises-longues, des bancs, mais aussi, l'installation d'une fontaine ludique, de bornes fontaines et la création d'une aire d'ébats canines :"La nature en ville c'est bien, mais il faut pouvoir en profiter en ajoutant des usages", explique le maître d'oeuvre.

Perspective de la future esplanade Pina Bausch (nom d'une célèbre chorégraphe). Crédit : Mairie du 8e

"Ouvrir" la Maison de la Danse

Le projet prévoit également des espaces plus dégagés, dédiés à la pratique de la danse urbaine et aux activités en lien avec la Maison de la Danse : "Ce projet va permettre d'ouvrir la Maison de la Danse, de la faire dialoguer avec l'espace publique, de faire franchir les portes du site aux personnes qui n'osent pas", explique Grégory Doucet.

Après sa livraison en mars prochain, le site culturel du 8e arrondissement devrait même profiter de ce nouvel espace pour diversifier son offre : "Nous pensons à une programmation intérieure et extérieure (....) Le public pourra également profiter du parvis pour rencontrer et échanger avec les artistes", se réjouit le directeur de la Maison de la Danse, Tiago Guedes.

Et si les places de stationnement utilisées lors des présentations ont été supprimées, les spectateurs pourront se garer à l'hôpital Mermoz, situé à quelques pas du site pour deux euros.

La nouvelle esplanade disposera de nombreuses bandes fleuries.

