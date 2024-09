Le projet Gratte-Ciel est lancé : "On veut doubler le centre ville de Villeurbanne"

Ce vendredi 13 septembre, la première pierre du grand projet "Gratte-Ciel centre-ville" a été posée à Villeurbanne. L'occasion pour le maire de la commune et les élus de faire un point d'étape concernant ce projet d'aménagement d'envergure.

C'est un projet gigantesque et qui n'en ait encore qu'à ses débuts en termes de construction. Le projet "Gratte-Ciel centre-ville", dans les cartons de la Ville de Villeurbanne depuis une dizaine d'années déjà, a connu ce 13 septembre 2024 une étape importante. Symboliquement, Cédric Van Styvendael, maire de la commune et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon ont posé la première pierre d'un des quatre îlots qui composeront ce nouveau centre ville.

A lire aussi : Les grands projets de Villeurbanne

"Ce projet vise à élargir le centre-ville des Gratte-Ciel et à doubler sa superficie" débute l'édile de Villeurbanne. Construit dans les années 1930, à l'époque où la ville accueillait environ 80 000 personnes, le centre-ville qui s'articule autour de la mairie et des immeubles des Gratte-Ciel va être métamorphosé dans les années à venir. "100 ans après la construction de ce quartier auquel tous les Villeurbannais sont profondément attachés, il y a un vrai enjeu historique dans ce projet" poursuit Cédric Van Styvendael.

70% de commercialisation

Au cœur de la ZAC Gratte-Ciel, à terme, 1800 habitants, 1600 élèves et une quarantaine de nouveaux commerces verront le jour, dans une ville qui compte aujourd'hui 157 000 habitants. "La pause de cette première pierre est un symbole fort" se félicite le maire socialiste. Cet îlot B accueillera précisément 8500 m2 de commerces, dont le Monoprix des Gratte-Ciel, et 224 logements répartis en locatif social, locatif intermédiaire, accession libre, bail réel solidaire et habitat participatif et coopératif, dont 70% ont déjà été vendus.

Bruno Bernard signe symboliquement une œuvre pour signifier le début des travaux du projet Gratte-Ciel centre-ville à Villeurbanne. (@VG)

"Dans uns situation difficile pour la promotion immobilière, avec les taux d'intérêts élevés, le coût des matières premières qui augmentent, je suis heureux de voir que ce projet avance et qu'il sorte de terre" a avoué Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. En appelant le gouvernement Barnier à "enfin se saisir de la question du logement" face à "une crise du logement aussi bien sociale qu'économique", le président écologiste de la Métropole s'est félicité de l'avancée d'un projet "emblématique et à l'image de ce que nous espérons pour l'ensemble de la Métropole de demain".

Une nouvelle tour signature pour les Gratte-Ciel

"Ce lot B accueillera l'emblématique Tour Michelin, signature architecturale de ce nouveau quartier", complète Cédric Van Styvendael. Une tour, qui culminera à 59 mètres de hauteur et qui dominera le nouveau quartier, venant "dialoguer" avec les deux tours des Gratte-Ciel historiques hautes de 60 mètres. Cet ensemble devrait être livré fin 2026.

Porté par la Métropole de Lyon et la Ville, le projet global de plus de 110 millions d'euros vise à "réinventer le cœur de ville pour le rendre plus attractif, plus accessible, mieux desservi, plus vert et plus animé" selon la Métropole.

A lire aussi : À quoi ressemblera le quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne en 2030 ?

Au total, à l'horizon 2030, quand l'ensemble des lots seront livrés, 884 nouveaux logements auront vu le jour, 15 800 m2 de surfaces commerciales seront sortis de terre et 23 000m2 d'équipement publics seront disponibles comme un cinéma, présent dans le lot B, un pôle jeunesse, un complexe sportif ou encore des écoles et des crèches.

Côté mobilité, les habitants de ce nouveau quartier pourront bénéficier de la Voie Lyonnais 4 qui passera par la rue Francis de Pressensé en 2025 ou encore de la ligne de tramway T6 qui arrivera jusqu'à Villeurbanne au début de l'année 2026. De nombreux travaux aujourd'hui à l'œuvre qui "entraîne des difficultés pour les habitants" selon Bruno Bernard. "Mais au bout du compte, je ne doute pas que ce projet soit aussi réussi que celui des Gratte-Ciel historiques il y a un siècle" conclut le président de la Métropole. Réponse dans quelques années.