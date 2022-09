À quoi ressemblera le quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne en 2030 ?

Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne et Hélène Geoffroy, la présidente du groupe SERL, ont présenté les prochaines transformations pour ce quartier emblématique de Villeurbanne. Les images des projets.

La nouvelle ZAC accueillera 1 800 habitants, 1 600 élèves, 40 nouveaux commerces et services et 200 emplois. En tout, 60% des habitations seront des logements aidés, le reste sera libre. La plupart des lots seront livrés entre 2026 et 2027. La fin des travaux et notamment des infrastructures de transports est prévue pour 2030. 104 millions d'euros sont investis.