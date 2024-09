Lundi 16 septembre, un nouveau restaurant va ouvrir ses portes au sein même de l'hôpital Edouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Baptisé "La Villa 17", il ne sera pas accessible qu'aux professionnels de santé, aux malades et à leurs visiteurs, mais bel et bien à tous.

Oubliez la cantine de l'hôpital, c'est un vrai restaurant qui s'apprête à ouvrir ses portes, dès 8 heures le 16 septembre, au sein de l'hôpital Edouard-Herriot situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Tourné vers l'extérieur, au niveau de la place d'Arsonval, le restaurant se veut ouvert à tous.

En réalité, ce concept n'a rien de nouveau puisque La Villa 17 prend la place d'un ancien restaurant au nom quasi similaire : "La Villa". Tenue par Thierry Marx, le chef doublement étoilé, pendant deux ans, la brasserie avait baissé le rideau à cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement en 2020.

Une cuisine méditerranéenne, locale et bio

Depuis 2020, les Hospices civils de Lyon lui cherchaient donc un repreneur et avaient lancé pour cela un appel d'offres en 2022. Appel d'offres qu'a donc remporté la marque culinaire "La petite syrienne".

Les concepteurs de cette marque ont convaincu les HCL par leur histoire - Ruba et Mhiar Khatib sont réfugiés syriens et engagés en faveur de l'insertion - et par leur approche de la cuisine. "Nous souhaitions que le nouveau projet s'inscrive pleinement dans les objectifs de responsabilité sociale et environnementale des HCL", explique Marion Coquériaux, chargée d'aménagement à la Direction des affaires domaniales des HCL. Elle précise les attentes spécifiques : "favoriser une alimentation durable, réduire les déchets, privilégier les circuits courts, encourager la formation et l'intégration".

Comme dans leur food-truck qui a parcouru l'agglomération lyonnaise, et comme dans le café-bar-restaurant de la médiathèque de Rillieux-la-Pape ouvert en 2022, les deux entrepreneurs auront à cœur de faire découvrir les mets méditerranéens et de promouvoir leur valeur : une cuisine saine et durable. Le tout, saupoudré de leur engagement en faveur de l'insertion professionnelle, puisque leurs 18 collaborateurs sont issus de six nationalités et ont tous été formés par leurs soins.