Nouvelle défaite pour l'OL hier à Brest

Encore une défaite pour l'Olympique lyonnais. En déplacement à Brest pour la sixième journée de Ligue 1, le club de John Textor s'est incliné 1 à 0.

Sixième journée de Ligue 1, sixième défaite. Alors que tous les regards étaient tournés vers Fabio Grosso, nouveau coach, l'Olympique lyonnais s'est incliné hier contre Brest, 1 à 0. "Ce n'est pas le résultat, ni la prestation que l'on voulait. La différence dans l'intensité a été éclatante. Les supporters méritent mieux", a déclaré le remplaçant de Laurent Blanc hier au micro d'OLPLAY.

"Ça se répète."

Le Stade brestois, premier du classement, a largement dominé la rencontre, mais n'a trouvé la faille lyonnaise qu'à la 87e minute. Inquiet par la situation catastrophique, le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette, s'est exprimé après le match : "On joue avec la peur. Vu la situation, c’est compliqué. Je vais faire attention à ce que je dis, car je n’ai pas envie de déraper, mais ça se répète, c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. C’est pas facile. À nous de trouver des solutions de l’intérieur…".

L'OL stagne toujours à la 16e place du classement. La semaine prochaine, le club affrontera Reims.