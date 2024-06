Le groupe Vatel formera dès septembre 100 apprenants en hôtellerie-restauration au sein du château Lacroix-Laval à Marcy-l'Étoile.

La cession du CFA de la Gastronomie (CFAG) au groupe Vatel a été officialisée ce jeudi 13 juin. Désormais intégré à ce dernier, le CFAG devient Vatel Academy - CFA Christian Têtedoie. Ce tout premier campus s'installe donc au château de Lacroix-Laval à Marcy-l'Étoile. Opérationnel dès septembre 2024, il accueillera une première promotion de 100 élèves à la rentrée.

Trois années de formation en apprentissage

Deux ans seulement après son ouverture, le CFAG laisse place à Vatel Academy. Le groupe Vatel élargit ainsi ses activités avec une nouvelle offre de formation aux métiers techniques de l'hôtellerie et la restauration. Un projet mis au point notamment pour palier le manque de personnel depuis l'épidémie de covid.

L'institution proposera des formations à la restauration, la cuisine, la boulangerie-pâtisserie et l’hébergement-réception. "Notre offre d’enseignement concerne d'abord les jeunes, dès 15 ans, sortis du collège, qui peuvent, à l’issue de notre cursus, trouver facilement un travail. Mais aussi les jeunes adultes, en situation de reconversion", indique Karine Sebban-Benzazon, présidente du groupe, dans un communiqué.

Lire aussi : En Auvergne-Rhône-Alpes, 163 apprentis en gastronomie sauvés par le gong

Le contenu de la formation s’appuiera en grande partie sur la responsabilisation des apprenants. Ces derniers expérimenterons des situations professionnelles réelles pour développer des compétences opérationnelles. Le campus disposera ainsi de deux restaurants d'expérimentation, une brasserie et un restaurant gastronomique. Les étudiants formés à Vatel Academy seront d'ailleurs sous contrat d’apprentissage. Pendant trois ans, ils suivront leur formation en alternance, à l’école et en entreprise, sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage. Les élèves toucheront donc un salaire évolutif selon leur âge et leur année d'étude.

Et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Une vingtaine d'écoles sont en effet en projet en France comme à l'international. Les prochaines ouvertures de campus se feront à Cannes et Dijon en 2026 puis à Roubaix en 2027.

Lire aussi : Violences et sexisme : les étudiants de Vatel exigent le départ de certains professeurs