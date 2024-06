Pour permettre la construction du nouveau bâtiment de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 7 millions d’euros, pour un coût total de 23,3 millions d’euros.

C’est un "soutien crucial pour lancer ce chantier essentiel à l’attractivité et au rayonnement du premier Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) en Auvergne-Rhône-Alpes", indique la Région dans un communiqué ce jeudi. La collectivité vient, en effet, d’acter un investissement à hauteur de 7 millions d’euros pour le futur bâtiment de l’IHU qui sera construit sur le site de l’hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Coût des travaux, 23,3 millions d’euros.

Faire du site une "référence internationale"

L’Institut d’hépatologie de Lyon, qui recevait il y a un an le tout premier projet labellisé IHU dans la région, "se positionnait de facto comme une référence internationale incontournable, le premier et unique IHU français entièrement consacré aux pathologies du foie." Pour étendre davantage ce rayonnement, le futur bâtiment sera construit sur 7 niveaux, dont 4 700 m2 dédiés à l’IUH, et "mutualisé avec d’autres acteurs sur un volet infectiologie", précise la Région, comme la création d’un laboratoire commun avec les Hospices civils de Lyon (HCL) et d'une plateforme de séquençage génomique épidémiologique.

En plus de ces 7 millions d’euros, la Région a également permis l’acquisition il y a un an d’un spectromètre de masse, d’une valeur de 1,7 million d’euros. Le seul exemplaire en France et seulement le cinquième en Europe.

La Région indique enfin que le dépôt du permis de construire sera effectué mi-2025. Le lancement des travaux est quant à lui prévu en 2026, pour une mise en service "à la fin du premier semestre 2027", conclut-elle.

