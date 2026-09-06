Drôme. 347 kilos de cocaïne saisis dans un poids lourd sur l’A7

347 kilos de cocaïne ont été saisis dans le chargement d'un poids lourd qui remontait l'A7 en direction de Lyon.

Ce jeudi 3 septembre, en fin d’après-midi, les douaniers ont découvert 347 kilos de cocaïne dans un poids lourd circulant dans la Drôme, en direction du nord. La valeur marchande de la drogue est estimée à 13 millions d’euros par le parquet de Valence, d'après les informations du Dauphiné Libéré.

La drogue cachée dans le chargement d'un poids lourd

Le contrôle a été effectué sur l’aire de la Galaure, au nord de Tain-l’Hermitage, alors que le camion remontait l’autoroute A7 en direction de Lyon. La cocaïne avait été dissimulée dans le chargement du poids lourd, immatriculé à l’étranger.

Le chauffeur, un ressortissant néerlandais âgé d’une quarantaine d’années, a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations sont désormais menées par les gendarmes de la section de recherches de Grenoble. L’enquête devra notamment déterminer l’origine exacte de la cargaison, sa destination et le rôle précis du chauffeur.

Cette nouvelle saisie rappelle surtout le rôle stratégique de la vallée du Rhône dans les routes du trafic de cocaïne. En avril 2026, les douanes avaient déjà intercepté 1,2 tonne de cocaïne au péage de Vienne, sur l’A7.

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