OL-Le Havre : des supporters lyonnais dénoncent les violences survenues en marge de la rencontre

Le groupe de supporter Atypik lyonnais révèle avoir subi des violences en marge de la rencontre entre l'OL et le Havre ce samedi. Le club de football avait condamné ces violences.

"Nous apportons tout notre soutien aux victimes et à leurs proches. Rien ne peut justifier la violence, les intimidations ou le racisme." Ce sont les mots du groupe de supporter Atypik lyonnais suite aux nombreuses violences qui sont survenues ce samedi 29 août, en marge de la rencontre opposant l'OL et le Havre au Groupama Stadium. Pendant la soirée, plusieurs personnes ont été agressées, dont une élue de Rillieux-la-Pape. Cette dernière évoque notamment des propos racistes.

De son côté, le groupe de supporters explique avoir été victime "d' un guet-apens aux abords des entrées du Groupama Stadium" par un groupe de 70 personnes cagoulées "duquel (ils se sont) défendus." L'occasion pour le collectif de souligner que "chaque supporter doit pouvoir venir au stade et vivre sa passion en toute sécurité, quelles que soient ses origines ou ses convictions."

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais avait rapidement condamné ces violences par l'intermédiaire d'un communiqué ce lundi 31 août. "Des agressions à l'extérieur du stade, après le match OL-Le Havre, ont été portées à la connaissance du club. L'Olympique lyonnais condamne fermement toute forme de violence et apporte son soutien aux victimes", a indiqué le club de football dans un communiqué, affirmant avoir ouvert "une enquête interne pour établir l'ensemble des faits".

Lire aussi : L’application du Groupama Stadium devient obligatoire pour assister aux matchs de l'OL

