Ain. Un enfant de 10 ans saute par la fenêtre pour échapper à un incendie

La maison a été complètement endommagée. Photo illustration Matt C

Un incendie a ravagé une maison du Poizat-Lalleyriat (Ain). Un garçon de 10 ans a dû sauter par une fenêtre pour échapper aux fumées.

Les flammes ont rapidement gagné cette ferme du XIXe siècle rénovée, située dans un hameau du Poizat-Lalleyriat (Ain). Le feu s’est déclaré peu avant 18 h 30, ce vendredi 4 septembre, d'après Le Progrès. À cause de la présence de bois dans la structure du bâtiment, l’incendie s’est propagé rapidement et a finalement ravagé l’habitation.

À l’intérieur, Milo, âgé de 10 ans, se trouvait seul lorsque les premières fumées sont apparues. Il a immédiatement donné l’alerte en appelant les pompiers. Ne pouvant pas quitter son habitation par les portes, il a pris la décision de sauter par une fenêtre.

Treize engins et 32 sapeurs-pompiers mobilisés

Au total, treize engins et 32 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. La maison a été lourdement endommagée, et la famille a été relogée.

Pris en charge par les secours, l’enfant a été conduit au centre hospitalier d’Oyonnax. Il souffre seulement de quelques blessures légères.

Une enquête est en cours et l'origine de l'incendie demeure inconnue.

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