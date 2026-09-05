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Premier match de la saison de Top 14 pour le LOU. ©TD

Top 14. Le LOU affronte Clermont dans un premier match décisif

  • par Lisa Pillaud

    • Lyon reçoit Clermont ce samedi à 19 h 05 au Matmut Stadium de Gerland pour son premier match de la saison en Top 14.

    À 19 h 05, les Lyonnais lancent leur saison de Top 14 face à Clermont au Matmut Stadium de Gerland. Pour sa saison des 130 ans, le LOU veut retrouver une place dans le haut du classement.

    Car depuis trois saisons, le scénario se répète. Malgré ses grandes ambitions, le LOU termine à la 11e place. De quoi installer le doute dans une équipe pourtant dotée de moyens importants. Cette saison, le club lyonnais possède le deuxième budget du championnat, à hauteur de 44 millions d’euros.

    Les Lyonnais ont consacré le mois de juillet au travail physique, puis ont multiplié les oppositions, avant de retrouver ses internationaux lors d'un stage en Ardèche. La préparation s’est achevée par une victoire encourageante contre le Leinster, le 28 août, au terme d’un match spectaculaire remporté 31-29.

    Le club fête ses 130 ans cette saison

    Clermont constitue un premier rendez-vous particulièrement révélateur. « Il faut être dans l’action », répète Karim Ghezal. L’effectif pourra compter sur cinq arrivées, destinées à renforcer la première ligne : Thomas Gallo, Opeti Helu, Tim Hoyt, Sanele Nohamba et Adrien Séguret.

    Le club lyonnais doit prouver qu’il possède les moyens de ses ambitions. Surtout que cette saison a eu saveur particulière : le club fête ses 130 ans.

    Le LOU aura aussi une ambition européenne à défendre. Engagé en Challenge Cup, il retrouvera notamment dans sa poule les Sharks sud-africains, Castres Olympique ou encore Newcastle.

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