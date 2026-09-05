Actualité
Le feu a parcouru environ 50 hectares. Photo illustration

En Ardèche, troisième jour de lutte contre un incendie

  • par Lisa Pillaud

    • Un feu s'est déclaré ce jeudi 3 septembre dans le sud de l'Ardèche. Les pompiers sont de nouveau mobilisés pour la troisième journée consécutive.

    Depuis ce jeudi 3 septembre, les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie qui s’est propagé entre Les Vans et Malbosc. Plusieurs reprises de feu ont été constatées dans la matinée du côté de Malbosc. Du côté des Vans, le feu est en revanche fixé depuis vendredi soir.

    Après trois jours de lutte, le feu semble maîtrisé. Mais, 160 sapeurs-pompiers et une cinquantaine de véhicules restent engagés sur le terrain. Les conditions météorologiques imposent en effet la prudence.

    Des risques de reprises de feu

    En effet, l'Ardèche reste placé sous vigilance orange canicule, avec des températures qui pourraient approcher les 40 °C dans l’après-midi. Le risque de vent fait également craindre de nouvelles reprises.

    De nombreux véhicules de secours doivent circuler ce samedi entre le Pont de Fer et le plateau des Gras, afin de poursuivre la surveillance. La surface parcourue par les flammes est estimée à environ 50 hectares.

    Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises du départ de feu. Selon les premiers éléments du Dauphiné Libéré, l’origine du sinistre serait humaine.

    Le camping de Malbosc ne devrait donc pas rouvrir dans l’immédiat.

    Lire aussi : À l'ouest de Lyon, la commune de Vaugneray encore touchée par un incendie

    à lire également
    À Confluence, la fermeture du Azar Club se confirme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En Ardèche, troisième jour de lutte contre un incendie 15:32
    À Confluence, la fermeture du Azar Club se confirme 14:46
    Une entreprise braquée et une salariée séquestrée à Montagny 13:30
    Dans l’Ain, le château de Chenavel sélectionné pour le loto du patrimoine 13:00
    La fête régionale de l’agriculture fait son retour 12:42
    d'heure en heure
    Vaulx-en-Velin : un homme de 30 ans tué par balles dans sa voiture 11:51
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:48
    La première photographie fête ses 200 ans à Chalon-sur-Saône 11:34
    Après un mois de fermeture, l’Auberge Paul Bocuse rouvre ses portes 11:03
    Face à Auxerre, l'OL retrouve la victoire 10:00
    Météo : des températures au dessus des normales ce week-end 09:14
    La Maison Pralus va prochainement s'installer à Bourg-en-Bresse 04/09/26
    Drôme : le château de Cornillon-sur-l'Oule sélectionné pour le Loto du patrimoine 04/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut