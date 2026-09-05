En Ardèche, troisième jour de lutte contre un incendie

Un feu s'est déclaré ce jeudi 3 septembre dans le sud de l'Ardèche. Les pompiers sont de nouveau mobilisés pour la troisième journée consécutive.

Depuis ce jeudi 3 septembre, les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie qui s’est propagé entre Les Vans et Malbosc. Plusieurs reprises de feu ont été constatées dans la matinée du côté de Malbosc. Du côté des Vans, le feu est en revanche fixé depuis vendredi soir.

Après trois jours de lutte, le feu semble maîtrisé. Mais, 160 sapeurs-pompiers et une cinquantaine de véhicules restent engagés sur le terrain. Les conditions météorologiques imposent en effet la prudence.

Des risques de reprises de feu

En effet, l'Ardèche reste placé sous vigilance orange canicule, avec des températures qui pourraient approcher les 40 °C dans l’après-midi. Le risque de vent fait également craindre de nouvelles reprises.

De nombreux véhicules de secours doivent circuler ce samedi entre le Pont de Fer et le plateau des Gras, afin de poursuivre la surveillance. La surface parcourue par les flammes est estimée à environ 50 hectares.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises du départ de feu. Selon les premiers éléments du Dauphiné Libéré, l’origine du sinistre serait humaine.

Le camping de Malbosc ne devrait donc pas rouvrir dans l’immédiat.

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