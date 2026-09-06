Cyclisme. Le Rhodanien Jordan Labrosse contraint d’abandonner le Tour d'Espagne

Le coureur a abandonné à 68 kilomètres de l’arrivée de la 14e étape. Photo illustration

Le coureur rhodanien Jordan Labrosse a quitté prématurément le Tour d’Espagne ce samedi 5 septembre, lors de la 14e étape.

Lors de la 14e étape du Tour d’Espagne, entre Jaén et la Sierra de la Pandera, ce samedi 5 septembre, Jordan Labrosse, originaire de Cours-la-Ville, a été contraint d'abandonner la course.

Selon les informations communiquées par son équipe, le coureur de 23 ans n'avait plus les jambes nécessaires pour poursuivre sur une étape aussi exigeante, surtout dans des conditions de chaleur extrême. Il s'est arrêté à 68 kilomètres de l'arrivée.

Des températures très élevées

Les températures, annoncées entre 35 et 40 °C, ont fortement compliqué les conditions de course. Plusieurs coureurs ont été contraints d'abandonner au cours des journées précédentes.

La chaleur est telle que l'organisation a décidé de raccourcir la 15e étape, prévue ce dimanche 6 septembre entre Palma del Río et Cordoue : la distance a été ramenée de 189,7 à 110,2 kilomètres.

Cette sortie prématurée de Jordan Labrosse ne doit pas faire oublier son bon début de Tour d’Espagne. Dès la première étape, un contre-la-montre disputé à Monaco, il avait marqué les esprits en occupant brièvement le fauteuil de leader.

Le coéquipier de l’Autrichien Félix Gall dans l’équipe Decathlon - CMA CGM avait ensuite confirmé son niveau au fil des étapes, notamment avec une 5e place lors de la 8e étape à Xeraco et 9e place à la 10e étape.

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