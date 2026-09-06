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LOU Rugby Stade de Gerland
Le LOU a gagné devant ses supporters. Photo d’archives

Le LOU s'offre une première victoire malgré le retour de Clermont

  • par Lisa Pillaud

    • Le LOU a lancé sa saison de Top 14 en dominant Clermont (40-36). Malgré la victoire, les Lyonnais se sont fait peur jusqu'au bout.

    Pour ses retrouvailles avec le Top 14, le LOU s'est offert une première victoire face à Clermont (40-36), ce samedi 5 septembre au Matmut Stadium. Après une première période séduisante, les Lyonnais ont finalement échappé un bonus offensif qui leur tendait les bras.

    Un essai dès la 4e minute

    Pourtant, le LOU n'a pas attendu pour prendre les commandes du match. Dès la 4e minute, Gabin Lorre profitait d’un coup de pied rasant de Léo Berdeu pour inscrire le premier essai lyonnais. Le jeune arrière allait récidiver un peu plus tard portant le score à 17-0 après seulement 17 minutes de jeu.

    Alors qu’ils menaient encore 37-10 à la 54e minute, les hommes de Xavier Garbajosa ont vu l’ASM revenir progressivement dans la rencontre et repartir avec le point de bonus défensif.

    Le LOU s'est retrouvé en difficulté à partir de l'heure de jeu. L'ASM a profité des erreurs de son adversaire et est revenue à 37-29 en quelques minutes. Score final : 40-36.

    Les joueurs peuvent toutefois retenir le positif : une victoire et quatre points au classement. Prochain match : samedi 12 septembre face au Racing 92.

    Lire aussi : Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028

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