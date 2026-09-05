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Nouvelles trottinettes Dott mises en service en avril 2026. (Clemence Margall)

À Vénissieux, le casque à trottinette électrique bientôt obligatoire

  • par Lisa Pillaud

    • Après un nouvel accident, le maire de Vénissieux, Idir Boumertit, a annoncé la signature d’un arrêté rendant le port du casque obligatoire à trottinette électrique.

    Le casque pourrait bientôt devenir obligatoire pour tous les utilisateurs de trottinettes électriques à Vénissieux. Le maire, Idir Boumertit, doit signer un arrêté dans ce sens au début de la semaine prochaine. L'édile a annoncé cette décision vendredi soir sur les réseaux sociaux.

    Un nouvel accident à Parilly

    Cette annonce est intervenue quelques heures après un accident survenu vers 17 h 45 dans le secteur du Grand Parilly. Un jeune homme d’une vingtaine d’années circulant à trottinette a été percuté par une voiture. Les circonstances de l’accident doivent encore être établies.

    Dans son message, Idir Boumertit pointe les comportements qu’il juge dangereux : circulation sur les trottoirs, proximité excessive avec les piétons, dépassements inadaptés, non-respect du code de la route, vitesse excessive.

    Les utilisateurs de trottinettes peuvent toutefois être victimes alors même qu’ils respectent les règles. « Le casque ne suffit pas », prévient-il ainsi, appelant à un changement plus collectif des comportements.

    L’arrêté municipal devrait être accompagné d’une campagne de communication destinée à rappeler les principales règles de sécurité. L’objectif affiché par la municipalité est autant de faire respecter une nouvelle obligation que de sensibiliser les usagers.

    Avec cet arrêté, Vénissieux deviendrait la deuxième commune de la Métropole de Lyon à imposer le casque aux utilisateurs de trottinettes électriques.

    À Villeurbanne, le maire Cédric Van Styvendael a déjà instauré cette obligation depuis le 1er septembre. Le non-port du casque peut être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 150 euros.

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