"Plus aucun enfant à la rue" : l'alerte de la commission immigration Rhône du PCF

Dans un communiqué de presse, la commission immigration Rhône du Parti Communiste Français (PCF) demande que "plus aucun enfant ne dorme à la rue" et "qu’enfin chacun puisse trouver sa place".

Chaque année, dans la Métropole de Lyon, près de 300 enfants dorment dehors. "Les remises à la rue risquent d'être nombreuses mais on ne pourra estimer l'ampleur des dégâts qu'au fil de la rentrée'", note l'association Jamais Sans Toit.

Face aux hébergements d'urgence saturés et à un manque de moyen, la Métropole ne prend plus en charge de nouvelles nuitées d’hôtel pour les publics sans-abris qu’elle accompagne, dont des femmes isolées avec enfants de moins de trois ans. Une décision contestée par la commission immigration du Rhône PCF, "selon la décision du Conseil d'État du 1 juillet 2020, les département doivent prendre en charge les mères isolées avec un enfant de moins de 3 ans, les femmes enceintes et les mineurs isolés", avance l'organisation dans un communiqué de presse.

Le vice-président en charge du logement, Renaud Payre, avait affirmé au Progrès, qu’en raison d’une “situation budgétaire contrainte”, la collectivité a pris la décision de suspendre les nouvelles entrées.

143 enfants n'ont pas de logement à Lyon

"Il est temps que la ville, la Métropole et l’État assument leurs compétences légales. Nous n’avons plus le temps de débattre sur la responsabilité qui incombe à chaque collectivité.", précise la commission immigration Rhône du PCF. Selon le dernier décompte du collectif Jamais Sans Toit, à Lyon, au 1er juillet 2024, 86 familles, 51 mères isolées et 143 enfants (dont 10 ont moins de 3 ans) dorment dehors.