62 députés Renaissance, dont Thomas Rudigoz, ont demandé dans une lettre ouverte adressée Marine Tondelier (EELV) et Mathilde Panot (LFI) de renoncer à l'invitation du rappeur Médine aux Journées d'été Europe-Ecologie-Les-Verts.

Le 24 août, Médine est invité à prendre part aux Journées d'été des écologistes, un événement organisé par le parti Europe Écologie Les Verts (EELV), à l'invitation de Marine Tondelier. Deux jours plus tard, il devrait se produire lors de l'université d'été de la France Insoumise dans la région de la Drôme.

Ces invitations suscitent des réactions mitigées au sein de différentes factions de la gauche et de l'extrême-gauche politique, mais une partie significative des membres de la France Insoumise (LFI) et d'EELV se montrent enthousiastes quant à la participation de Médine. Le fait que sa présence agace leurs adversaires politiques ajoute un élément de satisfaction supplémentaire.

Un jeu de mot antisémite de Médine, la goutte de trop pour Renaissance

Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis. Un groupe de neuf députés du parti centriste Renaissance a récemment publié une déclaration conjointe exhortant à la révision des invitations de Médine par EELV et LFI. Menés par le parlementaire rhodanien Thomas Rudigoz, député de la 1ère circonscription du Rhône, ces législateurs estiment que Médine a franchi une ligne en comparant l'essayiste Rachel Khan à une "resKHANpée" dans un tweet récent. Selon eux, cette comparaison, qui évoque la mémoire des survivants de l'Holocauste et met en avant le nom de famille juif "Khan", constitue un acte indéniable et intolérable d'antisémitisme.

Nous sommes + de 60 députés à demander à @marinetondelier & @MathildePanot de renoncer à inviter le rappeur islamiste #Médine à leurs universités d’été après son propos antisémite intolérable (« resKHANpée) contre @KhanNRac. @EELV ne répond pas et la @FranceInsoumise persiste ⤵️ pic.twitter.com/b6tR1T1LEN — François Cormier-Bouligeon (@FCBDeputeduCher) August 12, 2023

Pour les parlementaires signataires de la déclaration, la décision d'accueillir Médine risque de les associer à ce qu'ils décrivent comme "les propos odieux de Médine". Ces politiciens affirment que l'accueil du rappeur pourrait involontairement renforcer un environnement où les sentiments antisémites prospèrent en tant qu'idéologie centrale ou servent d'outil pour l'opportunisme électoral.

En réponse à la controverse, Médine a réagi en admettant que le choix de ses mots était inapproprié et en présentant ses excuses à ceux qui ont été blessés par ses remarques. Cependant, cette reconnaissance du problème n'a pas complètement apaisé le débat entourant sa participation aux événements à venir.

Alors que la controverse continue de s'amplifier, la situation met en lumière l'intersection entre l'art, la politique et l'opinion publique, suscitant des discussions plus larges sur les limites de la liberté d'expression, les responsabilités des personnalités publiques et le rôle des figures controversées dans le discours politique.