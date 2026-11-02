Le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 2,1% en un an dans l’Ain

Le nombre de personnes inscrites à France Travail et tenues de rechercher un emploi a légèrement progressé dans l’Ain au troisième trimestre de cette année. Le département compte désormais 47 130 demandeurs d’emploi, soit une hausse de 2,1% sur un an.

Au troisième trimestre 2026, 47 130 Aindinois étaient inscrits à France Travail dans les catégories A, B et C, qui regroupent les personnes devant rechercher un emploi. C’est seulement 30 personnes de plus qu’au trimestre précédent, soit une évolution de 0,1%. Sur un an, la hausse atteint toutefois 2,1%.

Parmi ces inscrits, 25 430 étaient sans emploi et classés en catégorie A. Leur nombre a même légèrement diminué en trois mois avec 80 personnes de moins. Il reste en hausse de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2025. Les 21 700 autres demandeurs d’emploi exerçaient une activité réduite : 6 770 en catégorie B et 14 930 en catégorie C.

Les moins de 25 ans particulièrement touchés

La hausse annuelle concerne principalement les jeunes. Dans l’Ain, 6 670 personnes de moins de 25 ans étaient inscrites dans les catégories A, B et C au troisième trimestre, soit une progression de 5,7% en un an. Chez les 25-49 ans, les effectifs atteignent 28 120 personnes (+2,2%).

Enfin, dernier point important de ces chiffres de France Travail : le chômage de longue durée. 20 420 personnes étaient inscrites depuis au moins un an, soit une hausse de 4,3% par rapport à 2025. Plus inquiétant, cela représente près de la moitié des demandeurs d’emploi du département.

Au total, avec une hausse de 2,1% en un an, l’Ain est plus élevé que la moyenne régionale de 1,7%. Pour autant, l’augmentation n’atteint pas le niveau national (2,4%) et celui du voisin rhodanien (4,3%).

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