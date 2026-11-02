La Métropole de Lyon lance le 12 novembre un important chantier de réparation du pont Général-Leclerc, entre Fontaines-sur-Saône et Collonges-au-Mont-d’Or. La circulation automobile sera interrompue à plusieurs reprises pendant huit mois, le temps de remplacer une partie fragilisée de l’ouvrage.

Après une première réparation provisoire au printemps, le pont Général-Leclerc va faire l’objet de travaux définitifs. La Métropole de Lyon annonce le lancement du chantier le 12 novembre, pour une durée prévisionnelle de huit mois, jusqu’en juin 2027. L’opération, estimée à 1,9 million d’euros, doit permettre de remplacer une partie de la structure centrale, dont l’état ne permet pas une réparation durable.

En avril 2026, une inspection avait révélé des fissures dans le béton de la travée centrale, une portion de 19 mètres reposant sur les extrémités de deux bras en porte-à-faux. La circulation avait alors été interrompue pendant plusieurs semaines, le temps de réaliser une intervention provisoire et d’installer des capteurs de surveillance. Les véhicules avaient ensuite pu retrouver le pont.

Trois périodes de fermeture automobile

Cette fois, le chantier nécessitera plusieurs interruptions de la circulation motorisée : du 12 novembre à la mi-décembre 2026, pendant une semaine entre fin janvier et début février 2027, puis de fin février à fin avril 2027.

Les piétons et les cyclistes pourront emprunter une passerelle installée en aval du pont. Celle-ci pourra toutefois être ponctuellement fermée lors des opérations de grutage. Les travaux commenceront notamment par le déplacement des réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications, avant le retrait de la travée endommagée et la pose de nouveaux éléments préfabriqués.

Cet ouvrage, construit en 1952, constitue un axe important du Val de Saône. La Métropole estime son trafic quotidien à 7 700 véhicules, auxquels s’ajoutent 200 à 400 cyclistes et 300 poids lourds. Une réunion publique d’information est organisée lundi 9 novembre à 18 h 30, à la salle des fêtes de Collonges-au-Mont-d’Or.