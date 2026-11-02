Surpopulation à Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de réintégrer leur cellule, les équipes d’intervention mobilisées

71 détenus de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ont refusé de rejoindre leur cellule ce dimanche 1er novembre, restant dans la cour. "Plusieurs d’entre eux ne supportent plus d’être placés à plus de deux en cellule", alerte le syndicat FO Justice.

Ce dimanche 1er novembre, 71 détenus de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ont refusé de remonter en cellule après la promenade de l’après-midi. Si quelques-uns ont fini par rentrer, 62 "récalcitrants" sont restés dans la cour, rapporte le syndicat FO Justice, nécessitant la mobilisation des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS). La réintégration complète s’est effectuée vers 21 heures et cinq mises en prévention s’en sont suivies, révèle par ailleurs le syndicat.

Les détenus ne supportent plus d’être à plus de deux en cellule

Toujours selon FO Justice, plusieurs détenus présents étaient visiblement alcoolisés, tandis que certains ont déclaré ne plus supporter d’être placés à plus de deux en cellule. "L’explosion du nombre de détenus, entraîne inexorablement la multiplication des projections, et donc la possession de substances et objets prohibés en tout genre pour nos chers pensionnaires", ironise le syndicat, qui déplore une "mise en péril" permanente de la sécurité des agents.

"Nos détentions implosent, aucun secteur n’est épargné. Nos personnels subissent un épuisement moral et physique, ils portent à bout de bras un service public au bord de la rupture", poursuit le syndicat, qui appelle à ce que la surpopulation carcérale, une "urgence absolue", soit prise rapidement en compte. Et de conclure : "Qu’attendent nos dirigeants pour mettre fin à ce fléau : un dépôt de clés des personnels, le chaos dans nos prisons, comme dans nos rues ; ou comptent-ils encore miser sur l’abnégation de tous ?"

Des prisons bloquées au printemps pour dénoncer la situation

Au printemps, les agents pénitentiaires s'étaient, eux aussi, mobilisés pour dénoncer la surpopulation dans les prisons. Plusieurs maisons d'arrêts, dont Lyon-Corbas, avaient été bloquées. "C'est la conséquence de la surpopulation carcérale: on a atteint un seuil fatidique, avec 1 300 détenus pour 650 places, c'est-à-dire un taux d'occupation de 200 %", expliquait alors Florian Rousset, secrétaire général adjoint de l'Ufap-Unsa Justice pour la région lyonnaise. "Les conditions deviennent indignes et insupportables pour le personnel", ajoutait-il, dénonçant "une absence de solution criante" de la part de la direction.

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