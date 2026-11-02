La marque drômoise Saint Jean devient partenaire officiel de la Fédération française de ski

Le fabricant de pâtes, ravioles et quenelles, dont le siège est installé à Romans-sur-Isère, a noué un partenariat avec la Fédération française de ski. Saint Jean devient notamment le « Supporter officiel des équipes de France de ski alpin », à quelques années des Jeux olympiques d’hiver de 2030.

La gastronomie drômoise s'invite sur les pistes. Le groupe Saint Jean a annoncé devenir « Pâtes officielles de la Fédération française de ski » et « Supporter officiel des équipes de France de ski alpin ». Un partenariat qui rapproche l'entreprise, née à Romans-sur-Isère, de l'univers des sports d'hiver.

Le fabricant met en avant ses liens historiques avec le territoire et la montagne, notamment à travers la raviole du Dauphiné, l'un de ses produits emblématiques. Avec cette collaboration, Saint Jean souhaite faire connaître davantage sa raviole du Dauphiné Label Rouge et IGP et en faire un produit associé aux séjours à la montagne.

L'entreprise évoque également des valeurs communes avec la Fédération française de ski, comme la convivialité, le partage et l'authenticité. Si les modalités précises du partenariat n'ont pas été détaillées dans son annonce, cette association offre à la marque une visibilité auprès des équipes de France et de leur environnement sportif.

Fondé dans la Drôme, Saint Jean est aujourd'hui un acteur important de la fabrication de pâtes fraîches, ravioles et quenelles. Le groupe, dont le siège social se trouve toujours à Romans-sur-Isère, réalise un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros et emploie 527 salariés. Ce rapprochement intervient alors que les Alpes se préparent à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. Une échéance qui devrait renforcer l'exposition des acteurs économiques régionaux liés à l'univers de la montagne et des sports d'hiver.