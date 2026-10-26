Ain : pneus hiver, chaînes, chaussettes… les équipements obligatoires dès le 1er novembre

À partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars, les automobilistes circulant dans les zones montagneuses de l’Ain devront être équipés des équipements hivernaux obligatoires.

L’hiver approche de plus en plus et les automobilistes doivent se préparer à circuler sur les routes de montagne. Dans l’Ain, l’obligation d’équipements hivernaux sera de nouveau en vigueur du 1er novembre au 31 mars 2027 dans les zones montagneuses, soit la moitié Est du département. Les conducteurs devront soit détenir des chaînes à neige ou des chaussettes adaptées dans leur véhicule, soit équiper leur voiture de quatre pneus hiver homologués.

La préfecture de l’Ain rappelle que "seuls les pneumatiques "3PMSF" (3 Peak Mountain Snow Flake) seront admis en équivalence aux chaînes ou chaussettes adaptées pour la neige". Ces pneus sont reconnaissables grâce au symbole alpin (la montagne à trois pics avec un flocon au milieu), associé à l’un des marquages "M+S", "M.S" ou "M&S".

"Si vous optez pour des pneus hiver, seuls sont autorisés les pneumatiques hiver "3PMSF"", précisent les services de l’État. Pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les camping-cars, deux solutions sont possibles : des chaînes métalliques ou textiles pour au moins deux roues motrices, ou quatre pneus hiver "3PMSF".

Quid des poids lourds et autocars ?

"Les autocars, autobus et poids-lourds sans remorque ni semi-remorque devront être équipés de dispositifs antidérapants amovibles pour au moins deux roues motrices ou au moins deux pneus hiver sur les roues directives et deux pneus hiver sur les roues motrices", ajoute la préfecture de l’Ain. Pour les poids lourds avec remorque ou semi-remorque, il faudra avoir des dispositifs antidérapants amovibles sur au moins deux roues motrices.

Découvrez, ci-dessous, la liste des communes aindinoises concernées :

Ambléon, Andert-et-Cordon, Anglefort, Apremont, Aranc, Arandas, Arbent, Arbois-en Bugey, Argis, Armix, Artemare, Arvière-en-Valmorey, Béard-Geovreissiat, Belley, Belleydoux, Béllignat, Bénonces, Béon, Billiat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brégnier-Cordon, Brénod, Brens, Brion, Briord, Ceignes, Cerdon, Cessy, Ceyzerieu, Chaley, Challes-la-Montagne, Challex, Champagne-en-Valmorey, Champdor-Corcelles, Champfromier, Chanay, Charix, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Chevillard, Chevry, Chezery-Forens, Cleyzieu, Collonges, Colomieu, Conand, Condamine, Confort, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corlier, Cressin-Rochefort, Crozet, Culoz, Cuzieu, Divonnes-les-Bains, Dortan, Echallon, Echenevex, Evosges, Farges, Ferney-Voltaire, Flaxieu, Geovreisset, Gex, Giron, Grilly, Groissiat, Groslee-Saint-Benoît, Haut-Valmorey, Injoux-Génissiat, Innimond, Izenave, Izernore, Izieu, L’Abergement-de-Varey, LaBalme, La Burbanche, Lantenay, Lavours, Le Poiziat-Lalleyriat, Léaz, Lelex, Les Neyrolles, Leyssard, Lhuis, Lompnas, Magnieu, Maillat, Marchamp, Marignieu, Martignat, Massignieu-de-Rives, Matafelon-Granges, Mérignat, Mijoux, Montagnieu, Montanges, Montréal-la-Cluse, Murs-et-Gélignieux, Nantua, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Ornex, Outriaz, Oyonnax, Parves-et-Nattages, Péron, Peyriat, Peyrieu, Plagne, Plateau-d-Hauteville, Pollieu, Port, Pougny, Prémeyzel, Prémillieu, Prévessin-Moëns, Rossillon, Ruffieu, Saint-Alban, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Germain-de-joux Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Marin-du-Frêne, Saint-Rambert-en-Bugey, Samognat, Sault-Brénaz, Sauverny, Ségny, Seillonnaz, Sergy, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Sonthonax-la-Montagne, Souclin, Surjoux-Lhopital, Talissieu, Tenay, Thoiry, Torcieu, Valmorey-sur-Séran, Valserhône, Versonnex, Vesancy, Vieu-dIzenave, Villebois, Villes, Virginin, Virieu-le-Grand, Vongnes.

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