De la fraîcheur avant un retour de la douceur : quelle météo à Lyon cette semaine ?

À Lyon, les températures seront fraîches en ce début du mois de novembre. Elles devraient, en revanche, s’adoucir au fil de la semaine.

Les Lyonnais les plus frileux devront s’accrocher avant de retrouver des températures plus douces et supportables. En cette première semaine de novembre, le soleil est de mise, mais le thermomètre peine à grimper. Pour preuve, il ne faisait que deux petits degrés ce lundi matin. Dans l’après-midi, le mercure ne dépassera pas les 10 degrés. Et il en sera de même pour les journées de mardi et mercredi. Un léger brouillard devrait accompagner ces basses températures mardi matin. Ces trois prochains jours, nous serons entre quatre et cinq degrés en-dessous des normales de saison.

Un retour à la normale est prévu dès ce jeudi 5 novembre. Il fera 13 degrés au meilleur de la journée. En revanche, la pluie devrait s’abattre au soir de cette journée et perdurer pour la journée de vendredi.

Un week-end agréable en perspective

En ce qui concerne la journée du samedi 7 novembre, celle-ci devrait être parfaitement automnale. Le thermomètre atteindra une nouvelle fois les 13 degrés dans l’après-midi. Le temps, quant à lui, sera dominé par les nuages. Enfin, la semaine devrait se terminer en beauté, avec un ciel complètement dégagé et 14 degrés prévus le dimanche.

La semaine prochaine s’annonce encore plus douce, avec un mercure pouvant atteindre les 18 degrés. Mais ces données restent à confirmer selon Météo France.

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