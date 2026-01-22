Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

  • par La Rédaction

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une nouvelle fois été placés en vigilance neige-verglas ou avalanches ce jeudi 22 janvier.

    La neige est de nouveau présent ce jeudi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et la situation est la même que la veille. Météo France a ainsi placé le département de l'Ardèche en vigilance neige-verglas ce 22 janvier 2026. Une vigilance qui sera valable jusqu'à 15h.

    Egalement dans la région, les trois départements alpins, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois concernés par une vigilance avalanches. Une vigilance jaune valable toute la journée ce jeudi.

