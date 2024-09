Le musée des Beaux-Arts de Lyon lance une application pour ses visiteurs autistes

L'application MBA Autiste permet aux visiteurs concernés de profiter de leur visite différemment, grâce à différents modules adaptés.

Le musée des Beaux-Arts de Lyon s'adapte aux visiteurs porteurs d'un trouble du spectre autistique. Avec la nouvelle application MBA Autisme, les personnes concernées peuvent profiter des expositions autrement. L'application a en effet été conçue pour "les aider à se sentir à l'aise pendant leur visite".

Des jeux, conseils et stimulations sensorielles

Avec cette application, les visiteurs peuvent désormais lire des scénarios sociaux pour en savoir plus sur les différents espaces et œuvres du musée. Ils pourront également se créer un planning de visite personnalisé. Mais aussi jouer au memory et explorer des plans sensoriels des différents étages du musée, le tout accompagné de conseils pratiques. Elle vient donc s'ajouter au guide Français facile à lire et à comprendre (FALC) du musée et ses contenus adaptés aux handicaps mentaux, psychiques et cognitifs.

Pour mettre au point MBA Autisme, les Beaux-Arts ont fait appel à différents partenaires dont la Fondation Orange. L'application a aussi été réalisée avec le soutien financier du ministère de la Culture, de l'organisme FRAME et du Cercle Poussin. Elle est dès à présent disponible sur Google Play et App Store.

Lire aussi : Deux expos ébouriffantes arrivent au musée des Beaux-Arts